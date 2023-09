Yüzlerce öğrenci, akademisyenlerle buluşup, deney yaptı

AVRUPABirliği ülkeleriyle aynı anda düzenlenen 'Doğadan Sofraya Bilim' projesi kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesi´nde yüzlerce öğrenci, akademisyenlerle bir araya geldi. 70'den fazla akademisyen, garaj okuma salonunda oluşturulan mini laboratuvarlarda öğrencilerle çeşitli deneyler yaptı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Örs, farklı fakültelerden akademisyenlerin çocuklara bir araya gelerek bilim insanı olmaları konusunda yol göstereceklerini söyledi.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında 'Ufuk Avrupa 'Science from Nature to your Table/ Doğadan Sofraya Bilim' projesinin ikincisi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde başladı. Kampüs içerisindeki garaj okuma salonunda 2 gün sürecek etkinlikte çeşitli fakültelerden 70'den fazla akademisyen, 250 öğretim üyesi ve üniversitelerden gelen öğretim üyeleri çocuklarla buluştu. Doğadan sofraya gelen ürünlerin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, ilk ve ortaokullardan yüzlerce öğrenci, laboratuvar ortamına dönüştürülen garaj okuma salonunda akademisyenlerle deneyler yaptı. Güzel sanatlardan ziraate, eczacılıktan su ürünlerine farklı fakültelerden akademisyenler, öğrencilere bilimsel çalışma yöntemlerini tanıttı. Salonda mini bir laboratuvar kuran Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Züleyha Güvenalp, öğrencilere bitkinin ilaca dönüşmesinin yolculuğunu anlattı.

'Ufuk Avrupa 'Science from Nature to your Table/ Doğadan Sofraya Bilim'in bir AB projesi olduğunu belirten projenin yürütücüsü Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Örs, Avrupa'yla birlikte etkinliğin aynı anda Erzurum'da başladığını söyledi. Doğadan sofraya gelen ürünlerin çocuklara tanıtıldığını ifade eden Prof. Dr. Örs, "Asıl amacımız, bilim insanlarıyla çocukları bir araya getirebilmekti. Onların da bilim insanı olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Farklı fakültelerden akademisyenler, 2 gün sürecek etkinlikte çalışmalarını paylaşacaklar. Turizmden eczacılık fakültesine, güzel sanatlardan su ürünlerine, üniversitemizin önemli bir bölümü 2 gün boyunca burada olacak. Akademisyenler, laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları anlatacak, çocuklarla birlikte deney yapacaklar. Çocuklar da bilimsel aktivitelerin içinde yeralacak. İlkini geçtiğimiz yıl yaptığımız etkinliğe bu yıl ilgi hayli fazla. Burada çocuklara yardımcı olarak onlara yol göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

Etkinliklere katılan öğrencilere balık ekmek ikram edildi.