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        Seyir halinde alev alan otomobil yandı, çevredekiler görüntülemeye çalıştı

        ERZURUM'daseyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Ekiplerin müdahala ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredekiler alev topuna dönen aracı görüntülemek için çabaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:30
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        Seyir halinde alev alan otomobil yandı, çevredekiler görüntülemeye çalıştı
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        ERZURUM'daseyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Ekiplerin müdahala ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredekiler alev topuna dönen aracı görüntülemek için çabaladı.

        Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde seyreden 01 UGL 514 otomobilde, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Çevredikeler alev topuna dönen aracı patlama ihtimaline rağmen görüntülemeye çalıştı. Horasan ilçesi kara yolu mevkisinde de özel bir şirkete ait kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. İki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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