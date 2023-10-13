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        Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahibini bıçakladı

        ERZURUM'unYakutiyeilçesinde Serhat K., (30) annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahipleri Yener Ö.'yü (55) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:25
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        Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahibini bıçakladı
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        ERZURUM'unYakutiyeilçesinde Serhat K., (30) annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahipleri Yener Ö.'yü (55) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 11 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Serhat K., eski ev sahipleri Yener Ö. ile annesi arasında bir gönül ilişkisi olduğundan şüphelendi. Evli ve 2 çocuk babası Yener Ö. ile annesinin telefon görüşmelerine de şahit olan Serhat K., olay günü eski ev sahiplerinin oturduğu mahalleye geldi. Burada bir süre keşif yapan, esnafın dikkatini çekince tanınmamak başını kapüşon ile kapatan Serhat K., Yener Ö.'yü beklemeye başladı. Serhat K., daha sonra evden çıkan Yener Ö.'ye bıçakla saldırdı. 7 bıçak darbesi alan Yener Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Yener Ö. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Serhat K. işlemleri sonrası 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, yoğun bakımda tedavi gören Yener Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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