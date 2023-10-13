Çocuklar uçurtmaları, Gazze'de ölen yaşıtları anısına gökyüzüyle buluşturdu

ERZURUMEmniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Çocuklar, polislerin dağıttığı beyaz renkli uçurtmaları, Gazze'de atılan bombalarda yaşamını yitiren çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, ÇOGEP çerçevesindeki 'Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende' projesi kapsamında, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenledi. 15 Temmuz miting alanında gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen 100'ü aşkın öğrenci, polislerle birlikte uçurtma uçurdu. Çocuklar, gökyüzünde süzülen uçurtmaları ise Gazze'de yaşamını yitiren akranları için uçurduklarını ve onlara armağan ettiklerini söyledi.

Polis memurunun omuzlarında uçurtmasını uçuran Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Nisanur Öker (8), "Biz Gazze'deki çocukların burada olmasını isterdik. Keşke bombalardan uzak, bizimle uçurtma uçurarak eğlencemize katılsalardı" dedi.

'EN İYİ BİZ ANLARIZ'

Ailesiyle 8 yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen ve kardeşi Masume Cevadi (16) ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Meryem Cevadi (16) savaşı çok iyi bildiğini söyledi. Cevadi, çocukluklarını Türkiye'de yaşayabildiklerini belirterek, "Erzurum'da yeni ve güvenli bir hayata 'Merhaba' dedik. Ailece çok mutluyuz. Gazze'de yaşayan çocukları en iyi biz anlarız. Gazze'de atılan bombalarla ölen çocuklara çok üzülüyoruz. Keşke onlar da bizim gibi çocukluklarını yaşayabilselerdi" ifadelerini kullandı.

'100 UÇURTMAYI GÖKYÜZÜNE ÇIKARDIK'

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Özge Keklik, 'Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende' projesi kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldiklerini söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı nedeniyle 100 uçurtmayı gökyüzüne çıkardık" diye konuştu. Etkinlikte çocuklara kurabiye, meyve suyu ve dondurma ikram edildi.