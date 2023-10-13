Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Çocuklar uçurtmaları, Gazze'de ölen yaşıtları anısına gökyüzüyle buluşturdu

        ERZURUMEmniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Çocuklar, polislerin dağıttığı beyaz renkli uçurtmaları, Gazze'de atılan bombalarda yaşamını yitiren çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklar uçurtmaları, Gazze'de ölen yaşıtları anısına gökyüzüyle buluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUMEmniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Çocuklar, polislerin dağıttığı beyaz renkli uçurtmaları, Gazze'de atılan bombalarda yaşamını yitiren çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, ÇOGEP çerçevesindeki 'Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende' projesi kapsamında, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenledi. 15 Temmuz miting alanında gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen 100'ü aşkın öğrenci, polislerle birlikte uçurtma uçurdu. Çocuklar, gökyüzünde süzülen uçurtmaları ise Gazze'de yaşamını yitiren akranları için uçurduklarını ve onlara armağan ettiklerini söyledi.

        Polis memurunun omuzlarında uçurtmasını uçuran Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Nisanur Öker (8), "Biz Gazze'deki çocukların burada olmasını isterdik. Keşke bombalardan uzak, bizimle uçurtma uçurarak eğlencemize katılsalardı" dedi.

        'EN İYİ BİZ ANLARIZ'

        Ailesiyle 8 yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen ve kardeşi Masume Cevadi (16) ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Meryem Cevadi (16) savaşı çok iyi bildiğini söyledi. Cevadi, çocukluklarını Türkiye'de yaşayabildiklerini belirterek, "Erzurum'da yeni ve güvenli bir hayata 'Merhaba' dedik. Ailece çok mutluyuz. Gazze'de yaşayan çocukları en iyi biz anlarız. Gazze'de atılan bombalarla ölen çocuklara çok üzülüyoruz. Keşke onlar da bizim gibi çocukluklarını yaşayabilselerdi" ifadelerini kullandı.

        '100 UÇURTMAYI GÖKYÜZÜNE ÇIKARDIK'

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Özge Keklik, 'Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende' projesi kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldiklerini söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı nedeniyle 100 uçurtmayı gökyüzüne çıkardık" diye konuştu. Etkinlikte çocuklara kurabiye, meyve suyu ve dondurma ikram edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Sismik izolatörlü Erzurum Şehir Hastanesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatb...
        Sismik izolatörlü Erzurum Şehir Hastanesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatb...
        Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahibini bıçakladı
        Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahibini bıçakladı
        Erzurum'da dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı
        Erzurum'da dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı
        Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon; 43 gözaltı
        Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon; 43 gözaltı
        Erzurum'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri yapıldı
        Erzurum'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri yapıldı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası