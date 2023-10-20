Bakan Tekin: Uluslararası metinlerin toplumsal değerlerimizi savunacak şekilde düzenlenmesi lazım (2)

BAYRAKTÖRENİNEKATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum merkez Palandöken ilçesindeki Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek bayrak törenine katıldı. Filistin'de hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitler anasına düzenlenen saygı duruşunun ardından Bakan Tekin, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, yanına gelen küçük bir çocuğun kulaklarının üşüdüğünü belirterek, elleriyle ısıtmaya çalıştı. Öğrencilerin isteği üzerine fotoğraf çekilen Bakan, öğretmenlerle de bir süre sohbet etti. Okulda hazırlanan dergiyi inceleyen Bakan Tekin, bir öğrencinin kitabını imzaladı.