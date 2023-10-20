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        Eski eşini ve sevgilisini bıçaklayıp, kendini de yaraladı

        ERZURUM'unPalandöken ilçesinde Bilgehan G. (41), 4 gün önce boşandığı eski eşi Kübra K.'yı (25) 14 yerinden; ilişkisi olduğu iddia edilen Osman B.Y.'yi (20) ise 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bilgehan G. daha sonra aynı bıçakla kendini de yaraladı. Osman B.Y.'nin, boşanan çiftin çocuklarının bakıcısı oğlu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 23:08 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:10
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        Eski eşini ve sevgilisini bıçaklayıp, kendini de yaraladı
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        ERZURUM'unPalandöken ilçesinde Bilgehan G. (41), 4 gün önce boşandığı eski eşi Kübra K.'yı (25) 14 yerinden; ilişkisi olduğu iddia edilen Osman B.Y.'yi (20) ise 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bilgehan G. daha sonra aynı bıçakla kendini de yaraladı. Osman B.Y.'nin, boşanan çiftin çocuklarının bakıcısı oğlu olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bilgehan G. ve Kübra K.'nın 3 yıllık evliliği 16 Ekim günü bitti. Ayrıldığı eşinin çocuklarının bakıcısı olan kadının oğlu Osman B. Y. İle ilişkisi olduğunu öğrenen Bilgehan G., yanına bıçak alarak eski eşinin Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evine gitti. Tartıştığı eski eşini 14 yerinden bıçakladı. Öfkeli eski eş bu sefer de karşı apartmanda oturan çocuklarının bakıcısının evine giderek oğlu Osman B. Y.' 8 bıçak darbesiyle yaraladı. Sinir krizleri geçiren Bilgehan G. Elindeki bıçakla kendisini de yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y. ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Bilgehan G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı halde bulundu.  Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altındaki eski eş Kübra K. ile Osman B. Y.'nin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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