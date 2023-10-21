Kadın akademisyenler, Cumhuriyet'in kazanımlarını anlattı CUMHURİYET'in100'üncü yılı anısına Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından konuşmacıları kadın akademisyenlerden oluşan 'Cumhuriyet'in Erzurum'a kazandırdıkları' konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Leyla Sağlam, "Cumhuriyet'in bize, kadınlara kazandırdığı azımsanmayacak kadar fazladır. Atatürk Üniversiteliler olarak bununla gurur duyuyoruz. Cumhuriyet olmasaydı biz buralarda olmayacaktık" dedi.

CUMHURİYET'in100'üncü yılı anısına Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından konuşmacıları kadın akademisyenlerden oluşan 'Cumhuriyet'in Erzurum'a kazandırdıkları' konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Leyla Sağlam, "Cumhuriyet'in bize, kadınlara kazandırdığı azımsanmayacak kadar fazladır. Atatürk Üniversiteliler olarak bununla gurur duyuyoruz. Cumhuriyet olmasaydı biz buralarda olmayacaktık" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ERVAK tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in Erzurum'a kazandırdıkları' konulu panel, Erzurum Kongre binasında yapıldı. 'Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti'nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir. Birbirinden ayrılamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz' kararlarının alındığı Erzurum Kongresi'nde Cumhuriyete giden adımların atıldığını belirten ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Cumhuriyet´in tohumu bu şehirde, Anadolu'nun zirvesinde, Erzurum'da atıldı. Cumhuriyet tohumu buradan yola çıkarak Sivas'a giderek filizlendi, Oradan da Ankara'ya gitti. Ulu bir çınar haline geldi. Bu çınarın kökleri Misakımillî sınırlarının her köşesine ulaştı. Cumhuriyet, ülkemize çok büyük kazanımlar sağladı. Bu kazanımlardan en fazla istifade eden kadınlarımız olmuştur. Biz de 100'üncü yıl kutlaması anısına kadın profesörlerimizin Cumhuriyet´in kazanımlarını anlatması için bu organizasyonu yaptık" diye konuştu.

'Cumhuriyet'in Erzurum'a kazandırdıkları' konulu paneli yöneten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Sağlam, "Cumhuriyet'in bize, kadınlara kazandırdığı azımsanmayacak kadar fazladır. Atatürk Üniversiteliler olarak bununla gurur duyuyoruz. ERVAK'ın bu ince düşüncesine teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet olmasaydı biz buralarda olmayacaktık" dedi.

Cumhuriyet'in yetiştirdiği kadın akademisyenler olarak kazanımları anlatmaktan mutlu olduğunu ifade eden Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, tarım ve hayvancılık konusunda sunum yaparken, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Aslan, Erzurum'dan Cumhuriyet'e giden yolun tarihsel sürecini anlattı. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zülal Bozkurt'un sağlık hizmetlerini anlattığı panelde, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülhan Atnur Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretimi hakkında bilgi verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşad Güzel ise Cumhuriyet döneminde Erzurum ekonomisinin durumunu anlattı.

Panel sonunda katılımcılara teşekkür eden ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Panelistlerimizin tümünün kadın akademisyenlerden oluşması çok anlamlıydı. 6 kadın akademisyenin sunumları harikaydı. Salonumuzun dolu olması gurur vericiydi" diye konuştu.

ERVAK yönetimi, panel sonunda katılımcılara 100 yılı anlatan 'Yaşasın Cumhuriyet' gazetesini hediye etti.