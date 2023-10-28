Palandöken zirvesine yürüyüp, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar CUMHURİYET'in100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, Palandöken Dağı'nın 3176 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

CUMHURİYET'in100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, Palandöken Dağı'nın 3176 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 'Palandöken Dağı 100'üncü Yıl Zirve Bayrak Yürüyüşü' düzenledi. Sabah saatlerinde 2400 rakımdan başlayan yürüyüşe, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik'in başlattığı yürüyüşte, katılımcılar tek sıra halinde 3176 metredeki zirveye yaklaşık 2,5 saatte ulaştı.

Palandöken'in Ejder Tepesi olarak bilinen bölgede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan ekipler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyoruz. 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, Palandöken Zirve Dağ Yürüyüşümüzü tamamlamış bulunmaktayız. Cumhuriyet'i kuran ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde düzenlenen etkinlikler daha başka bir anlam ifade ediyor. Cumhuriyetimiz ilelebet daim olsun inşallah. 2'nci yüzyıl dünyada Türkiye'nin yüzyılı olsun. Yürüyüşü tamamlayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Zirvede bir süre dinlenmek için mola veren ekipler, daha sonra geri döndü.