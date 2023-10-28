Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken zirvesine yürüyüp, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

        CUMHURİYET'in100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, Palandöken Dağı'nın 3176 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken zirvesine yürüyüp, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURİYET'in100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, Palandöken Dağı'nın 3176 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 'Palandöken Dağı 100'üncü Yıl Zirve Bayrak Yürüyüşü' düzenledi. Sabah saatlerinde 2400 rakımdan başlayan yürüyüşe, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik'in başlattığı yürüyüşte, katılımcılar tek sıra halinde 3176 metredeki zirveye yaklaşık 2,5 saatte ulaştı.

        Palandöken'in Ejder Tepesi olarak bilinen bölgede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan ekipler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyoruz. 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, Palandöken Zirve Dağ Yürüyüşümüzü tamamlamış bulunmaktayız. Cumhuriyet'i kuran ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde düzenlenen etkinlikler daha başka bir anlam ifade ediyor. Cumhuriyetimiz ilelebet daim olsun inşallah. 2'nci yüzyıl dünyada Türkiye'nin yüzyılı olsun. Yürüyüşü tamamlayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

        Zirvede bir süre dinlenmek için mola veren ekipler, daha sonra geri döndü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri sürüyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri sürüyor
        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 100. yılı için videolu kutlama
        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 100. yılı için videolu kutlama
        100'üncü yılda, özel gereksinimli çocuklar için farkındalık sergisi açtılar
        100'üncü yılda, özel gereksinimli çocuklar için farkındalık sergisi açtılar
        Erzurum Valisi Çiftçi, kentte eğitimdeki altyapının durumunu istatistiklerl...
        Erzurum Valisi Çiftçi, kentte eğitimdeki altyapının durumunu istatistiklerl...
        Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Erzurum'...
        Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Erzurum'...
        Erzurum'da AK Parti ve Saadet Partisi'nden İsrail'e tepki
        Erzurum'da AK Parti ve Saadet Partisi'nden İsrail'e tepki