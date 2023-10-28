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        Erzurum ve Erzincan'da 'Cumhuriyet' yürüyüşü

         ERZURUM veErzincan'dabinlerce kişi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:20
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        Erzurum ve Erzincan'da 'Cumhuriyet' yürüyüşü
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         ERZURUM veErzincan'dabinlerce kişi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '100'üncü Yıl Fener Alayı' Çifte Minareli Medrese önünde başladı. Erken saatlerden itibaren tarihi medrese önünde toplanan Erzurumlular, mehter takımının eşliğinde yürüyüşe başladı. Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açılan etkinlikte, binlerce Erzurumlu, mehter takımının kahramanlık marşları eşliğinde ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü. Havuzbaşı kent meydanında toplanan Erzurumlular, 100'üncü Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen sözleri İlker Kömürcü, bestesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ait olan marşı dinledi. Bayrakları sallayarak marşa eşlik eden Erzurumlular, mehter takımının seslendirdiği hücum marşını da büyük bir coşkuyla dinledi. Marşların ardından Erzurum'daki fener alayı sona erdi. 

        100'ÜNCÜ YIL BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

        Erzincan Valiliği tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde `Yüzüncü Yıl Bayrak Yürüyüşü´ düzenlendi. 100 metre uzunluğundaki 6 adet Türk Bayrağının açıldığı yürüyüş Gazi Tümgeneral Davut Ala Caddesi'nde başladı. Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzergah boyunca hem esnaf hem de mahalle sakinlerinin büyük coşkuyla eşlik ettiği yürüyüş, unutulmaz anlara sahne oldu.

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