Erzurum ve Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ERZURUMve Iğdır'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı. Erzurum'daki geçit töreninde, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg büyük ilgi gördü.

Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı, Hastaneler Caddesi'nde kutlandı. Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in halkın bayramını kutladığı törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi konuşmasında, "1877 yılının 9 Kasım gecesi Rus işgalinin sabah ezanıyla duyurulması üzerine bebeğini beşiğinde bırakıp savaş meydanına koşan Nene Hatun'un ruhuyla şehrimiz, Çanakkale Zaferi'ne, Sakarya'ya, adeta bir haberci olmuştur. Bir milletin dini ve vatanı için gösterdiği en büyük kahramanlık örneği olan Çanakkale Zaferi, Mehmet Akif'in 'Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi'' dizelerinde askerlerimizi, Bedir Savaşı'ndaki sahabilerin cesaretine benzetmesi ile can bulmuştur. Bu iman gücüne karşın Mondros Mütarekesi ile garbın afakını saran çelik zırhlı emperyalist devletler, asırlardan beri çözmeye çalıştıkları 'Şark Meselesi' ile aziz milletimizi `Tarihin nesnesi´ haline getirmek istemiştir" dedi.

Vali Çiftçi, "'Hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafa vardır, o satıh bütün vatandır' diyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, maneviyatından ve kendi asli köklerinden aldığı iman, inanç ve güçle milletimiz küllerinden yeniden doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarih sahnesindeki yerini tekrar almıştır. Toprağı vatan yapan tüm değerlerimizle birlikte vatan bir bütündür. Hamdolsun ki bizler, 2200 yıllık devlet geleneğimizle yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının varisleri olarak Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına erişmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu coşkuyu kadim şehrimiz Erzurum'da yaşamak ise ayrı bir heyecan. Bilge Kağan'ın Cumhuriyet'e miras bıraktığı Türk töresi, Erzurum'da toplanan kongre ile "Ya istiklal ya ölümö özdeyişiyle yeniden biçimlendirilmiş, Türk halkının millî karakterine en uygun yönetim biçimi olarak cumhuriyet seçilmiştir. Bundan yüz yıl önce bize emanet edilen, millet iradesinin mutlak üstünlüğü, "Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir' şiarı ile gelecek kuşaklara devredilecektir" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri sonrası geçit töreni başladı. Vatandaşların büyük bir ilgiyle izlediği geçit töreninde askeri birlikler ve gaziler alkışlar arasında tören alanından geçti. Polis meslek yüksekokulu öğrencileri, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını vatandaşlar ayakta alkışlarken, Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg geçit töreninde büyük ilgi gördü. Resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait araçların geçişiyle tören sona erdi.

BUZ PİSTİNDE KUTLAMA

Bu arada Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Erzurum'daki buz pateni salonunda kutlama düzenledi. Buz pateni ve sürat pateni sporcuları, buz üstünde Türk bayrağı açtı. Türk bayrağıyla pisti turlayan sporculara Buz Pateni Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Duygu Belir ile sürat pateni antrenörü eşi Adem Belir, kucaklarında 8 aylık Asela ile katıldı. Buz pateni salonunda gösteri yapan sporcular, marşlar eşliğinde yaptıkları gösterinin ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Sporculara Buz Pateni Federasyonu Yöneticileri Naci Korucu, Zekeriya Deniz, Köksal Kaçmaz, Özcan Işık ve aileleri de eşlik etti.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 100'ÜNCÜ YIL KOREAGROFİSİ

Palandöken ilçesindeki Şehit Polis Murat Ellik İlkokulu´nda okuyan 300 ilkokul öğrencisi anlamlı bir koreografi yaptı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 100 sayısını oluşturan öğrencilerin çalışması dron kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

IĞDIR'DA KOMANDOLAR GÖSTERİ YAPTI

Iğdır´da ise Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vali ve Belediye Başkanı Ercan Turan ile Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü'nün halkın bayramını kutladığı törende öğrenciler şiir okudu. Vali Turan, "Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde, bağımsız ve ayrılmaz bir bütün olarak bu milletin ilelebet var olacağına olan inancımı belirterek, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı ve dirilişin sembolü olan Cumhuriyetimizi kutluyorum" dedi.

Törende, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevi komandoların silahlarıyla yaptığı gösteri ilgi gördü.