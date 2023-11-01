Kız Kur'an kursundaki yangında 6 öğrenci dumandan etkilendi

ERZURUM'dakız Kur'an kursunda çıkan yangında yoğun duman nedeniyle 3'üncü katta mahsur kalan 2 öğrenciyi polis, 4 öğrenciyi de itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen öğrenciler, hastaneye kaldırıldı.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki 55 öğrencisi bulunan özel Firdevs Hafızlık İslami ve İlimler Medresesi Kız Kur'an Kursu'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yurtta ambar olarak kullanılan bölümde çıkan yangın sırasında dumanlar 3 katlı binayı sardı. Öğrencilerin çoğu bahçeye çıkarken, bazıları da üst katta mahsur kaldı. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, yaşadıkları panikle binada kalan 2 öğrenciyi dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer yandan da 3'üncü katta mahsur kalan 4 öğrenci için harekete geçti. İtfaiye aracının merdiveniyle binaya giren görevliler, öğrencileri pencereden indirdi.

Dumandan etkilenen öğrencilere ambulanslarda müdahale edildi. Kurs binasının yanındaki binalara ait bahçelere alınan öğrencilere burada oksijen tedavisi uygulandı. Dumandan etkilenen öğrencilerden 4'ü Erzurum Şehir Hastanesi'ne, 2'si de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.