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        Metruk binaya girerken cam kırıkları kolunu kesen uyuşturucu bağımlısı yaralandı

        ERZURUM'dabirçok suç kaydı olan Yasin Y. (26), sokakta uyuşturucu madde aldıktan sonra iki katlı metruk binaya girmeye çalışırken keserle kırdığı camın kolunu kesmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:50
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        Metruk binaya girerken cam kırıkları kolunu kesen uyuşturucu bağımlısı yaralandı
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        ERZURUM'dabirçok suç kaydı olan Yasin Y. (26), sokakta uyuşturucu madde aldıktan sonra iki katlı metruk binaya girmeye çalışırken keserle kırdığı camın kolunu kesmesi sonucu yaralandı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Kırkçeşme Sokak'ta meydana geldi. Mahallede uyuşturucu aldıktan sonra iki katlı metruk bir binanın camını keserle kıran Yasin Y., içeri girmek istedi. Bu sırada Yasin Y.´nin kolunu cam kesti. Yaralı halde yaklaşık 200 metre kadar yürüyen Yasin Y.'ye taksi durağındaki bir şoför yardım etti. Kumaş parçasıyla koluna tampon yapılan Yasin Y., çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bileğindeki damarın kesildiği belirlenen Yasin Y,, hastanenin kalp damar cerrahisinde ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yasin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

        Çevredeki metruk binaların yıkılması ya da restore edilip turizme kazandırılmasını isteyen mahalleliden Metin Özkırbaç, "2,5 yıl önce burayı tespih atölyesi olarak kullanıyorduk. Hem yıkılma tehlikesi hem de artık burada hırsızlık olayları çok olmaya başladığından boşalttık. Boş gördükleri ya da çok sağlam olmayan binalara hemen hemen her gün girip bir şeyler çalıyorlar" dedi.

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