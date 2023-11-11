SMA hastası Eymen, Dubai yolcusu ERZURUM'da2 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı tanısı konulan Muhammed Eymen Kaya (2), için başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gereken 1 milyon 819 bin 500 dolar toplandı. Kampanyaya minik dokunuşlarla başladıklarını belirten 3 çocuk annesi Özlem Kaya (34), "Eymen diğer SMA'lılara umut oldu. Bir kere daha iyilik kazandı" diye konuştu.

ERZURUM'da2 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı tanısı konulan Muhammed Eymen Kaya (2), için başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gereken 1 milyon 819 bin 500 dolar toplandı. Kampanyaya minik dokunuşlarla başladıklarını belirten 3 çocuk annesi Özlem Kaya (34), "Eymen diğer SMA'lılara umut oldu. Bir kere daha iyilik kazandı" diye konuştu.

Erzurum'da yaşayan Özlem-Risalettin Kaya çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Muhammet Eymen Kaya'ya 2021 yılı şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konuldu. Muhammet Eymen'in Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Gen tedavisi için 1,8 milyon dolar gereken Muhammet Eymen için Erzurum'da kampanyalar düzenlendi. Valilik onayıyla bir kamu bankasından para bağış hesabı açılırken, vatandaşlar gelir elde etmek için kermes düzenledi. Gönüllü öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Muhammet Eymen'in tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 dolar 18 ayda toplandı. Ardından Muhammet Eymen'in yurt dışına götürülmesi için hazırlıklar başladı. Ailesi, Muhammet Eymen'in doğum günü olan 29 Kasım'da Dubai'de olmayı planlıyor.

EVİNİN ÖNÜNDE KUTLAMA YAPTILAR

Muhammet Eymen'in tedavisi için gerekli mablağın toplandığı haberi, kampanyaya destek veren '7´den 70'e herkesi sevindirdi. Kaya ailesinin yaşadığı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne gidenler, davul-zurna eşliğinde halay çekti. Meşale yakıp, havai fişek patlatan vatandaşlara, aile de katıldı.

'KAN BAĞIMIZ YOKTU AMA CAN BAĞI İLE BAĞLANDIK'

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Muhammet Eymen'in annesi Özlem Kaya, SMA teşhisi konulduktan sonra kampanyayı başlattıklarını söyledi. Bir süre sonra kampanyalarına desteğin büyüdüğünü anlatan Kaya, "Eymen´imizin arkasında, hiç tanımadığımız, ülkemizin dört bir yanından hiç bilmediğimiz şehirlerden gelen güzel yürekli kahramanları oldu. İlk başlarda Erzurum'un çok dışına çıkmış bir kampanyamız yoktu. Çok böyle büyük bağışlar alan bir kampanya değildi. Minik dokunuşlarla, stantlarla, kermeslerle, gönüllü ailemizle hiç tanımadığımız, kan bağımız olmayan ama can bağı ile bağlandığımız insanların yaptığı keklerle, poğaçalarla kampanyamızı belirli bir yere kadar getirdik. Sesimiz duyuldukça ülkemizin farklı illerinden sesimizi duyan başka kahramanlar bu aileye katıldı ve her yerden Eymen'in artık sesini duyurmaya başladılar. Böylece Eymen´imizin kampanyası hızla artmaya başladı. Son yüzde 14'lük bir dilimimiz kaldıktan sonra da sağ olsun MHP İl Başkanımız Adem Yurdagül bir gecede yüzde 14'lük dilimi toparlayarak kampanyamızı noktaladı. Emek çok büyük burada, o yüzde 14'lük dilim kalana kadar gönüllü ekibimizle kermesler yaptık. Erzurum'un soğuklarında, gece gündüz stantlara çıktılar ağabeylerimiz, ablalarımız, yayınlar yaptılar böyle çığlık çığlığa. Benim evladımın sesi yoktu ama onlar Eymen'in sesi oldular. Caddede bas bas bağırarak bir liralar toparlayarak, gerek bir ayakkabı boyacısı çocuğun 1 lirası, bir öğrencinin 5 lirası. Bir babanın bu ay bir çocuğuna, öbür ay bir çocuğuna ayakkabı alacağı paranın 10 lirası girdi bizim o kumbaramıza. Evlat benim ama onlar öyle güzel sahiplendiler öyle güzel evladımı evlat yerine koydular ki Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜNDE DUBAİ'DE OLMAK İSTİYORLAR

Muhammet Eymen'in tedavisi için hazırlıklara başladıklarını da ifade eden Özlem Kaya, oğlunun doğum günü olan 29 Kasım'da Dubai'de olmak istediklerini söyledi. Kaya, "Küçük kızım kampanyanın bittiği haberini alınca daha 4 yaşında, 'Anne artık özgür müyüz?' dedi. Şimdi bu saatten sonra özgürüz. Benim çocuklarım parka da gidecek. Eymen gökyüzünü görecek. Onlar Eymen'e gökyüzünü verdiler. Onlar Eymen'e bir çift ayakkabı hediye ettiler. Bir yudum su içebilme ihtimalini verdiler ve bunları gönlü yüreği güzel insanlar yaptılar. Hepsine sonsuz teşekkürler. Bir ömür boyu duamda olacaklar. Öyle güzel gelip hayatımıza dokundular ki. Eymen kayıp bir çocuk değildi. Eymen kurtuldu, inşallah diğer Eymenler de kurtulsun diye mücadelemiz devam edecek" dedi.