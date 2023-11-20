Bakan Yerlikaya: 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)
SÖZDEMUNZURALAN YAPILANMASI İMHA EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Kahramanlar- 28 Operasyonu' kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle; Erzincan-Tunceli ara hattında faaliyet gösteren sözde Munzur alan yapılanması imha edildi. Operasyonda ayrıca 2 adet Kalaşnikof, 8 dolu şarjör, 3 el bombası, 1 gündüz görüş dürbünü, 1 güneş paneli, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ve birçok yaşam malzemesi ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.