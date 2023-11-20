Bakan Yerlikaya: 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

SÖZDEMUNZURALAN YAPILANMASI İMHA EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Kahramanlar- 28 Operasyonu' kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle; Erzincan-Tunceli ara hattında faaliyet gösteren sözde Munzur alan yapılanması imha edildi. Operasyonda ayrıca 2 adet Kalaşnikof, 8 dolu şarjör, 3 el bombası, 1 gündüz görüş dürbünü, 1 güneş paneli, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ve birçok yaşam malzemesi ele geçirildi.