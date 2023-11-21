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        Kar yağdı, lastikçilerde kış lastiği kuyruğu oluştu

        ERZURUM'daetkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler lastikçilere akın etti. Zorunlu kış lastiği uygulaması olan 1 Aralık'tan önce lastikçiye geldiklerini söyleyen İrfan Uzar, "İlla karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:50
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        Kar yağdı, lastikçilerde kış lastiği kuyruğu oluştu
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        ERZURUM'daetkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler lastikçilere akın etti. Zorunlu kış lastiği uygulaması olan 1 Aralık'tan önce lastikçiye geldiklerini söyleyen İrfan Uzar, "İlla karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz" dedi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, Erzurum'da, kar ve buzlanmaya karşı tedbir almak isteyen sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 1 Aralık'ı beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu. Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 yıldır lastik dükkanı olan Taner Coşkun (40), Erzurum'a kışın erken gelmesi nedeniyle 1 Aralık'ı beklemeden lastik değişimlerine başladıklarını söyledi. 4 çocuk babası Coşkun, "Doğu bölgesinde kış etkisini erken gösterdiği için biz, 1 Aralık´ı beklemeden kışlık lastik değişimine başladık. Günlerdir hazır bekliyorduk. Müşterilere, 'Havalar eksiye düştü. Kar gelmeden gelin değişimleri yapalım' dedik ama bizi dinlemediler. Halkımız her zaman son günü bekliyor. Kar yağıp herkes aynı gün gelince hem bizler hem de onlar perişan oluyor. Meteoroloji günlerdir kar geliyor uyarısı yapıyor. Ama buna rağmen, 'Lastik yıpranır' diye gelmiyor. Bununla hiç alakası yok. Yer soğuduğu zaman lastik yıpranmaz. Günü geldiğinde lastiğini değiştireceksin, sen de perişan olmayacaksın, çalışan da perişan olmayacak. Sabah namazından sonra çorbamızı içip işe başladık. Gece yarılarına çalışacağız. Biraz yıpranacağız ama ne yapalım ekmek teknemiz" diye konuştu.

        Kar düşmeden lastikçiye gitmediklerini söyleyen İrfan Uzar, "Meteoroloji karın ne zaman yağacağını söylüyor ama bizler illa karı yerde göreceğiz. Kar yağınca da gelip böyle lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Hem ustaları sıkboğaz ediyoruz, hem de kendimizi bu eziyete mahkum ediyoruz. O yüzden kar yağmadan önce bu lastik işini çözersek trafiği de rahatlatmış oluruz. Ben saat 08.30'dan beri bekliyorum. Saat 3 ila 4 arasında sıra gelir diye düşünüyorum. Yani bugünümüz de böyle gidecek. Önümüzdeki karın düşmesini beklemeyeceğim" dedi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Erzurum / Merkez - Oktay POLAT

        2023-11-21 09:42:00

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