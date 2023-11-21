Yolları kardan kapanan köylerdeki 4 diyaliz hastasını jandarma hastaneye ulaştırdı

ERZURUM'unTekman ilçesinde yolları kar nedeniyle kapanan köylerde mahsur kalan 4 diyaliz hastasını jandarma ekipleri, hastaneye ulaştırdı.

Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tekman ilçesinin kırsal Mollamehmet, Küllü, Toptepe ve Düzyurt mahallelerinde 4 hasta, kendi imkanlarıyla diyaliz tedavisine gidemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolları kar nedeniyle kapanan köylere devriye araçları ile gidip, hastaları evlerinden alarak hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan jandarma, başta Çat, Horasan, Aşkale ve Narman ilçeleri olmak üzere birçok yerleşim yerinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları, Karayolları ve belediye ekipleri ile yol açılıncaya kadar, emniyetli bölgelere sevk etti.