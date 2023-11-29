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        Kampüste atlı kayak 

        ERZURUMAtatürk Üniversitesi Ata Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü'nde görevli at antrenörü ve öğrencileri, karla kaplı kampüste dörtnala koşturdukları atlara bağladıkları iplerle kayakseverlere adrenalin dolu anlar yaşattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:38
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        Kampüste atlı kayak 
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        ERZURUMAtatürk Üniversitesi Ata Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü'nde görevli at antrenörü ve öğrencileri, karla kaplı kampüste dörtnala koşturdukları atlara bağladıkları iplerle kayakseverlere adrenalin dolu anlar yaşattı. 

        Erzurum'un vazgeçilmezi kar ile kayak ve at sevgisini birleştirdiklerini belirten at antrenörü Sema Tekin, adrenalin tutkunlarını kampüse beklediklerini söyledi. Kış sporları merkezi Erzurum'a atlı kayağın renk kattığını söyleyen Tekin, "Ata Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü'nde öğrenciler haftada 5 saat uygulama dersi görüyor. Ders saati içerisinde at, ahır bakımı ve modern binicilik üzerine ders verilmekte. Bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız özel ve resmi işletmelerde at antrenörü olarak görev yapabilmektedir. Bölümde, 16 Arap, 4 Midilli, 4 Haflinger ve 1 İngiliz olmak üzere toplam 20 at türü bulunmakta. Vatandaşlara özel 10 seanslık eğitim de vermekteyiz. Üniversite kampüsündeki çiftliğin önünde futbol sahası genişliğinde bir sahamız var. Yağan lapa lapa karda Erzurumlunun vazgeçemediği kar, kayak ve at tutkusunu birleştirince ortaya dörtnala bir kayak keyfi çıktı. Yüksekokulda profesyonel at binme eğitimi ve bu zevki yaşamak isteyenleri çiftliğe bekliyoruz. Kayakla biniciliği birleştirdik. Kar her zaman cefa çektirmiyor, sefasını da görüyoruz" diye konuştu.

        'PİSTLERDEN ÇOK DAHA FAZLA HEYECAN VARDI'

        Kadın binicilerin dörtnala sürdüğü atın arkasında kayak keyfi yaşayan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi Yunus Emre Güngör, "Kayak ve atı bir arada deneyimlemek istedik. Çok güzeldi, bayağı heyecanlıydı. Pistlerden çok daha fazla bir heyecanı vardı" dedi.

        Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Bölümü öğrencisi Kübra Ateş, "Bu zevk için anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Harika bir duygu herkes yapabilir" diye konuştu.

        Dağ Kayağı Milli Takım Sporcusu Emirhan Kaburtu ise "Kayakla atların peşinde adrenalini yüksek bir etkinlik yaptık. Çok güzeldi" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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