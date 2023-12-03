'Sosyal medya uygulamasında aşırılıkların yaygınlaşması, çocuklar için tehlike oluşturuyor' IĞDIRÜniversitesi'ndenDoç. Dr. Sait Yıldırım, içerikleri nedeniyle tartışmalara yol açan TikTok'a ilişkin, "Çocuklar, farkında olmadan cinsel bir kimlik inşa ediyor. 15-24 arasındaki çocuk ve gençler, kadın gibi giyinerek, ciddi anlamda değişim ve dönüşümle, popüler olma çabası ile karşımıza çıkıyor. Aşırılıkların yaygınlaşması, çocuklar için de tehlike oluşturuyor. En tehlikeli boyutu, çocukların ileride başlarına gelebilecek sıkıntılar. Gelecekte bu çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalabilir" dedi.

IĞDIRÜniversitesi'ndenDoç. Dr. Sait Yıldırım, içerikleri nedeniyle tartışmalara yol açan TikTok'a ilişkin, "Çocuklar, farkında olmadan cinsel bir kimlik inşa ediyor. 15-24 arasındaki çocuk ve gençler, kadın gibi giyinerek, ciddi anlamda değişim ve dönüşümle, popüler olma çabası ile karşımıza çıkıyor. Aşırılıkların yaygınlaşması, çocuklar için de tehlike oluşturuyor. En tehlikeli boyutu, çocukların ileride başlarına gelebilecek sıkıntılar. Gelecekte bu çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalabilir" dedi.

İçerikleri nedeniyle tartışmalara neden olan sosyal medya uygulaması TikTok'a ilişkin konuşan Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, aile danışmanı Doç. Dr. Sait Yıldırım, "Milyonlarca kullanıcının zaman geçirdiği bu uygulama, kullanıcılara para kazanma imkanı tanımasından ötürü ciddi bir yayılıma ulaştı. TikTok uygulamasının denetleme ağı, çok sınırlı olduğu için kontrolsüz bir çoğalmanın yaşandığına şahit oluyoruz. Maalesef kazanma hırsı, kır-kent, küçük-büyük fark etmeksizin insanların aşırılıkları tercih etmesine yol açıyor. Dikkat edilirse bu mecralarda popüler olan bireylere bakıldığında erkekler, şiddet veya saldırganlık göstererek, güç gösterisi yaparak veya sahip olduğu mallarını kullanarak var olurken, kadınlar ise beden ve cinsel kimliğini kullanarak popüler oluyor. Maalesef kadın konusu da hassas olduğu için en ufak bir tepkide, ezilmiş politikası ile insanlara iftira atma, linç etme gibi şeyler yapmaya başlıyorlar. Köyünden şehrine görüyorsunuz; ahlaksızlığın sınırı yok. Adam kamerayı tutuyor, kadın kendini sergiliyor ve diğer erkekler canlı yayında hediye atıyor. Aşırı bir para transferi söz konusu. Örnekleri kamuoyunda yakın zamanda ortaya çıktı. Bunun daha niceleri var. Gariban insanlar akşama evine ekmek götürmek için çabalarken, burada bazı insanlar vücudunu sergileyerek milyonlar kazanıyor" dedi.

'TEK SEBEP; DİKKAT ÇEKİP, PARA KAZANMAK'

Uygulamada sergilenen cinsiyet rollerine de değinen Doç. Dr. Yıldırım, "Binlercesi cinsiyet değiştirme veya kadın gibi giyinme davranma eğiliminde oluyor. Bunun tek sebebi; bu mecrada daha çok dikkat çekmek, popülarite elde etmek ve para kazanmak. Bunu da aşırılıklar yaparak gerçekleştiriyorlar. Çalışma amaçlı takip ettiğim onlarca hesapta aynı durum gözleniyor. Erkek çocuk makyaj yapıp, tırnaklarını uzatıp, yetişkin erkekler ile canlı yayın yaparak para kazanıyor. Çünkü kendi halinde olsa para kazanamaz, kimse de onu tanımaz. Çocuklar, farkında olmadan cinsel bir kimlik inşa ediyor. 15-24 arasındaki çocuk ve gençler, kadın gibi giyinerek, ciddi anlamda değişim ve dönüşümle, popüler olma çabası ile karşımıza çıkıyor. Aşırılıkların yaygınlaşması, çocuklar için de tehlike oluşturuyor. En tehlikeli boyutu, çocukların ileride başlarına gelebilecek sıkıntılar. Gelecekte bu çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalabilir" diye konuştu.

'TİKTOK SINAVINI KAYBETTİK'

TikTok uygulamasının artık ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini anlatan Doç. Dr. Yıldırım, "Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, bu konuya devletin de el atması ve uygulamanın kontrollü bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Engellemek çare olmayacaktır. Maalesef alternatifi daha beter şekilde çıkıyor. Şunu bilelim, maalesef bu acı ve tarihsel itiraf. Çocuklarımızın derslerdeki başarısını, imajını, mesleğini, gösteriş oluşturacak her şeyini, sosyal gelişiminden, ahlaki yapısından, değerlerinden, inancından, saygısından, sevgisinden daha çok önemsedik. TikTok'ta diğer mecralar gibi bir sınavdı ve bu sınavı kaybettik. O özensizliğimizin bedelini yavaş yavaş, derin derin ödüyoruz" dedi.