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        Erzurum´da yaya çarpıp ölümüne neden TIR şoförü, Bingöl´de yakalandı

        ERZURUM´daNurullah Soysal´a (52) yolun karşısına geçerken TIR´ıyla çarpıp ölümüne neden olan Mehmet C. (31), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yakalandı. Mehmet C.,  polis ekiplerine kaldırıma çarptığını sandığı için durmayıp, yoluna devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:10
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        Erzurum´da yaya çarpıp ölümüne neden TIR şoförü, Bingöl´de yakalandı
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        ERZURUM´daNurullah Soysal´a (52) yolun karşısına geçerken TIR´ıyla çarpıp ölümüne neden olan Mehmet C. (31), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yakalandı. Mehmet C.,  polis ekiplerine kaldırıma çarptığını sandığı için durmayıp, yoluna devam ettiğini söyledi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Erzurum'un Aziziye ilçesi D- 260 kara yolu Dadaşkent kavşağında meydana geldi. Bingöl yönüne giden Mehmet Ç. idaresindeki 27 AHF 461 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Soysal'a çarptı. Bölgede yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, yerde birinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nurullah Soysal´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmasının ardından Nurullah Soysal´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Nurullah Soysal´a uluslararası bir nakliye şirketine ait TIR'ın çarptığını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından en son Erzurum'un Çat ilçesinden çıkış yaptığı görülen TIR, irtibata geçilen Bingöl'un Karlıova ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Ç., polis ekiplerine kaldırıma çarptığını sandığını ve önemsemediği için durmadığını söyledi.

        Kazada ölen 3 çocuk babası Nurullah Soysal´ın Dadaşkent´te bir mandırada çalıştığı ve iş yerinden şehir merkezine gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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