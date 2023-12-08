Makam odasında kalp krizinden ölen doçent için üniversitede tören düzenlendi MAKAModasında kalp krizi geçiren Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (60) cenazesi, görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.

MAKAModasında kalp krizi geçiren Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (60) cenazesi, görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, dün saat 13.00 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Odasına giren öğrenciler tarafından yerde yatar halde bulunan Doç. Dr. Küçükali için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Doç. Dr. Küçükali'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FAKÜLTE BİNASINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için, görev yaptığı Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, akademisyenler ve ailesi katıldı. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin ani ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Törenin ardından Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.