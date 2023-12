Yerlikaya: Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız

İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin mezuniyet törenine katıldı. 21 merkezde 12 bin 76 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sokaklarımızda, şehirlerimizde her türlü suç ve suçluyla amansız şekilde mücadele edeceksiniz. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız" dedi.

Erzurum Polis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polis müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Bakan Yerlikaya, 9 aylık zorlu eğitimlerini tamamlayan 21 polis mesleki eğitim merkezinde 12 bin 76 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını söyledi. Bakan Yerlikaya, "Bazı meslekler vardır, en başta adanmışlık ister. Üniformasında taşıdığı Ay- Yıldız gibi. Büyük sorumluluğu ve ağırlığı vardır bu mesleklerin. Fedakârlık ister, gayret ister, azim ister. İşte polislik, tam da böyle bir meslektir. Suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın, her ne pahasına olursa olsun milletini korumanın adıdır polislik. Yüreklerde çarpan vatan aşkının, millet sevdasının tezahürüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle; 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.'

2200 yıllık büyük bir devlet geleneğine sahibiz. Ecdadımız; adaleti, ahlâkı ve vicdanı merkeze alan nice medeniyetler inşa etti. Anadolu'yu insanlığın umuduna dönüştürdü. Doğudan batıya, Asya'dan Afrika'ya, hilalimizi ve yıldızımızı gören gözler, umutla ve sevinçle doldu. Mazlumların duası olduk. Mazluma zulmedenlerin korkusu olduk. Bu mazi, bu tarih bizim geleceğe yürürken, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, en büyük sermayemizdir. Bu sebeple, Türk polisi demek, herhangi bir ülkenin polisi demek değildir. Temsil ettiğiniz değer ve mana, şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur. 100´üncü yılını tamamladığımız, ikinci asrına ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefiyle yürüdüğümüz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti, büyük sınamalardan ve zorluklardan geçti. Büyük badireler atlattık. Dahili ve harici bedhahların emelleri hiçbir zaman son bulmadı. Çok geriye gitmemize gerek yok. 8 yıl önce hendek kazarak huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü de 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle milletimize ateş açan, bomba atan FETÖ ihanet şebekesi de amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti hamdolsun, bütün teşebbüsleri akamete uğrattı. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy ne güzel dile getirmiş; 'Girmeden tefrika bir millete, ona düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez'. Milletimizin yüreği bir vurdukça, milletimiz bir, devletimiz daim olmaya devam edecek inşallah. İşte bunun en büyük güvencesi de sizlersiniz. Sizin gibi evlatları yetiştiren elleri öpülesi analar babalardır" diye konuştu.

`DEVLETİMİZE SADAKATTEN ASLA AYRILMAYACAKSINIZ´

Mezun olan öğrencilerin artık İçişleri Bakanlığı ailesinin bir ferdi olduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Nene Hatun'un diyarında, bu şanlı üniformayı kuşandınız. Büyük bir milli bilinç ve vazife şuuruyla, cennet vatanımızın dört bir köşesinde görev yapacaksınız. Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu sizlerin sayesinde olacak. Milletimiz evinde başını yastığına güvenle koyacaksa, bu sizlerin emeği ve fedakârlığıyla olacak. Sokaklarımızda, şehirlerimizde her türlü suç ve suçluyla amansız şekilde mücadele edeceksiniz. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan, milletimize bağlılıktan ve devletimize sadakatten asla ayrılmayacaksınız. En puslu gecelerde dahi, daima sizlere doğru yolu gösterecek olan vicdan pusulanızı takip edeceksiniz! Asla aklınızdan çıkarmayın. Artık sizler, İçişleri Bakanlığı ailesinin birer ferdisiniz. Hepimizin tek bir gayesi var; o da aziz milletimizin huzuru ve güvenliğidir. Suç odaklarıyla daha etkin mücadele etmek için emniyet teşkilatımızın yapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Yeni imkânlar ve teknolojilerle kabiliyetimizi artırmaya, aramıza katılan siz ve sizler gibi kahramanlarımızla da büyümeye devam edeceğiz. İnsanımızın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin üstün gayretleriyle hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Yerlikaya konuşmasından sonra 29'uncu dönemi ilk 10'da bitiren öğrencilere hediye verdi. Polis bandosu eşliğinde marş okuyan mezun öğrenciler, daha sonra yemin ederek polisliğe ilk adımı attı. Törende Erzurum Müftüsü Rüstem Car, katılımcılara dua etti. Mezuniyet törenlerinin kep atma geleneğini de yerine getiren öğrenciler, daha sonra başarılarını birbirlerine sarılarak kutladı. Bakan Yerlikaya, salondan ayrılmadan önce öğrenci aileleriyle görüşerek hayırlı olması temennisinde bulundu.