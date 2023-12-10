Erzurum'da Filistin'e destek yürüyüşü
ERZURUM'daaralarındakadın ve çocukların da olduğu binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, İsrail aleyhine sloganlar attı.
ERZURUM'daaralarındakadın ve çocukların da olduğu binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından Yakutiye ilçesinde Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Saray Bosna Caddesi'nden 3 kilometre uzaklıktaki İstasyon Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. 30 dakika süren yürüyüş ve İsrail'i kınayan konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.
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