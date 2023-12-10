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        Erzurum'da Filistin'e destek yürüyüşü

        ERZURUM'daaralarındakadın ve çocukların da olduğu binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:50
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        Erzurum'da Filistin'e destek yürüyüşü
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        ERZURUM'daaralarındakadın ve çocukların da olduğu binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından Yakutiye ilçesinde Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Saray Bosna Caddesi'nden 3 kilometre uzaklıktaki İstasyon Caddesi'ne kadar yürüyen kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. 30 dakika süren yürüyüş ve İsrail'i kınayan konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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