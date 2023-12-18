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        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu; yollarda mahsur kalan sürücülere yiyecek dağıtıldı

        ERZURUM'dadün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebiyle yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yiyecek desteğinde bulundu. Kars'ta da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:10
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        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu; yollarda mahsur kalan sürücülere yiyecek dağıtıldı
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        ERZURUM'dadün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebiyle yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yiyecek desteğinde bulundu. Kars'ta da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. 

        Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Gece geç saatlere kadar devam eden yağış sebebiyle yollarda ulaşım güçlükle sağlandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yağışın yoğun olduğu yüksek kesimlerde kalınlık 20 santimetreye ulaştı. Ulaşımın güçlükle yapıldığı yollarda sürücülerin yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri koştu. Araçlarıyla saat 14.00'te yola çıkan ekipler, gece geç saatlere kadar Erzurum-Bayburt Kop Dağı mevki, Erzurum-Çat-Bingöl kara yolu Çirişli mevki, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan kara yolunda mahsur kalan sürücülere bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. 

        Kar yağışının etkisini kaybettiği Erzurum'da bugün parçalı ve çok bulutlu geçeceği bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yer yer sis ve pus uyarısı yaparak buzlanma ve dona dikkat edilmesini istedi.

        Kars'ta da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde ise buzlanma nedeniyle bir otomobil kayarak refüje çıktı, araçta hasar oluştu.  Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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