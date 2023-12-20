Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Rus generalin yazdığı Sarıkamış'ta donarak şehit olan binbaşı ve askerlerinin anısını üç boyutlu modelledi

        KARSKafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç'in Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerleriyle ilgili anısını, minyatüre dönüştürdü. Binbaşı Nihat'ın ayakta, askerlerinin dizleri üzerine şehit olmuş vaziyetteki  üç boyutlu minyatürleri görenleri duygulandırıyor. Erdoğan, "Rus Generalin anılarını okuduktan sonra böyle bir çalışma yaptım. Minyatürün anısını dinleyen duygulanıyor" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus generalin yazdığı Sarıkamış'ta donarak şehit olan binbaşı ve askerlerinin anısını üç boyutlu modelledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARSKafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç'in Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerleriyle ilgili anısını, minyatüre dönüştürdü. Binbaşı Nihat'ın ayakta, askerlerinin dizleri üzerine şehit olmuş vaziyetteki  üç boyutlu minyatürleri görenleri duygulandırıyor. Erdoğan, "Rus Generalin anılarını okuduktan sonra böyle bir çalışma yaptım. Minyatürün anısını dinleyen duygulanıyor" dedi. 

        Birinci Dünya Savaşı sırasında 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçik, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit oldu. Sarıkamış Harekatına birliğiyle katılan Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç,  yaşadıklarını kaleme aldı. General Pietroviç'in, donarak şehit olan Binbaşı Nihat ve askerleriyle ilgili 'Belinde, fişeklerinin yuvalarını tipi ile kapatmaya bütün gece düşen kar bile razı olmamış. Sol eli boynundaki dürbünü kavramış. Havada donmuş, kale sancağı gibi... Diğer eli belli ki, semaya uzanıp rahmet dilerken öylesıne taşlaşmış. Hayrettir, başı açık. Gür erkek kömür karası saçları beyaza bulanmış...Allahuekber Dağları'ndaki Türk müfrezesini esir alamadım. Bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı' anısından etkilenen Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, minyatür tasarımı yaptı. 

        ÇALIŞMA 1 YIL SÜRDÜ

        Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan, yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından tamamladığı minyatür çalışmasını Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda sergiledi. Karlar altında yatan Mehmetçiği anlatan minyatürler gezenleri duygulandırdı. Sergiyi gezen Ceren Söğüt, "Çanakkale, Sarıkamış beni duygulandırıyor, içimi acıtıyor. O zamanın şartları çok kötü. Bu ülke için çok şey yapmışlar. İnsan ister istemez bir minyatürden de etkileniyor" dedi.

        ANILARI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMA YAPMAK İSTEDİM

        Rus General Pietroviç'in anılarından etkilendiğini ve minyatürü tasarladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdoğan, "Rus General anılarında Binbaşı Nihat ve askerlerinden bahsediyor. O anıları okuduktan sonra böyle bir çalışma yapmak istedim. Bir yıl süren tasarım ve çalışmanın ardından o acı anıları minyatüre dönüştürdüm. Kariyer fuarında sergilediğim minyatürler gezenlerin ilgisini çekiyor. Anısını dinleyen duygu seline kapılıyor. Görselden çok etkilenen oluyor. Ciddi anlamda duygusal anlar yaşanıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Kızak yapımıyla başladığı marangozlukta 55 yılı geride bıraktı
        Kızak yapımıyla başladığı marangozlukta 55 yılı geride bıraktı
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus...
        Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şebiarus...
        Erzurum'da düzenlenen "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" sona erdi
        Erzurum'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin eşi ve arkadaşına dava açıldı
        Erzurum'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin eşi ve arkadaşına dava açıldı
        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda sağlıkçılar, vatandaşlara çalışmalarını...
        Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda sağlıkçılar, vatandaşlara çalışmalarını...