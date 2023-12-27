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        Erzurum'da dolunayda kuşlar

        ERZURUM'da sabah saatlerinde gökyüzünde çıkan dolunay ve kuşlar seyirlik görüntü oluşturdu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:20
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        Erzurum'da dolunayda kuşlar
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        ERZURUM'da sabah saatlerinde gökyüzünde çıkan dolunay ve kuşlar seyirlik görüntü oluşturdu. 

        Kar yağışının etkisini kaybettiği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Erzurum'un Palandöken ilçesinde, güneşin doğmasına yakın saatlerde dolunaya ve kuşlar, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

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