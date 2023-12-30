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        Üniversite öğrencisinin 'kızak etkinliği' projesi, ortaokul öğrencilerini sevindirdi

        ERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Vildan Güney'in 'kızak etkinliği' projesi kapsamında Palandöken'e götürdüğü 35 ortaokul öğrencisi doyasıya eğlendi. Güney, "Buraya, fakültede okul dışı ortamları öğrenme dersi kapsamında hazırladığım proje ile staj yaptığım okulun öğrencilerini getirdim. Gün boyu kızak keyfi yaşayan öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşadık. Onlar eğlenirken ben de projemi gerçekleştirmiş oldum" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:45
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        Üniversite öğrencisinin 'kızak etkinliği' projesi, ortaokul öğrencilerini sevindirdi
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        ERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Vildan Güney'in 'kızak etkinliği' projesi kapsamında Palandöken'e götürdüğü 35 ortaokul öğrencisi doyasıya eğlendi. Güney, "Buraya, fakültede okul dışı ortamları öğrenme dersi kapsamında hazırladığım proje ile staj yaptığım okulun öğrencilerini getirdim. Gün boyu kızak keyfi yaşayan öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşadık. Onlar eğlenirken ben de projemi gerçekleştirmiş oldum" dedi. 

        Yeni yıl öncesi Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerle doldu. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 37 pisti bulunan ve aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de tatilciler, ışıklandırılmış pistlerde gece de kayak yapabiliyor. Kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise acemi pistinde kızaklarla tatilin keyfini çıkarıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Vildan Güney, hazırlığı 'kızak etkinliği' projesi kapsamında staj gördüğü Edip Somunoğlu Ortaokul öğrencilerini, üniversitenin otobüsü ile kayak merkezine götürdü. Burada kiralanan kızaklarla üniversite öğrencisi Güney projesini gerçekleştirirken, 35 öğrenci de gönüllerince eğlendi.

        Vildan Güney, "Son sınıf öğrencisiyim. Buraya, fakültede okul dışı ortamları öğrenme dersi kapsamında hazırladığım proje ile staj yaptığım okulun öğrencilerini üniversitemizin temin ettiği otobüsle getirdik. Gün boyu kızak keyfi yaşayan öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşadık. Onlar eğlenirken ben de projemi gerçekleştirmiş oldum" diye konuştu.

        Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'i proje sayesinde gördüğünü söyleyen Edip Somonoğlu Ortaokulu öğrencisi Erhan Ali Yegan ise "Palandöken şehir merkezinden bakıldığında görünüyor. Ben de buraya hep uzaktan bakıyor ve çok merak ediyordum. Hayalim stajyer öğretmenimizin hazırladığı proje sayesinde gerçek oldu. Dedikleri kadar çok güzelmiş. Ben de arkadaşlarımla unutulmaz bir gün yaşadım" dedi.

        Kızakları peş peşe bağlayıp tren oluşturan öğrenciler, zaman zaman aralarında da yarışarak, keyifli vakit geçirdi. Ekmek arası sucuk da yiyen öğrenciler, bu imkanı kendilerine sunan öğretmenlerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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