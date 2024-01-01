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        Palandöken´de `yeni yıl´ coşkusu

        KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken´i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:29 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:29
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        Palandöken´de `yeni yıl´ coşkusu
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        KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Palandöken´i tercih eden tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü soğukta, gökyüzünü aydınlatan havai fişek eşliğinde meşaleli kayak gösterisini izleyerek yeni yıla girdi.

        Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Türkiye´nin birçok kayak merkezinde karın olmaması nedeniyle Ukrayna, İran, Rusya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle dolan Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Davetliler gece yarısından sora otellerin diskoteğinde eğlenmeye devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere dondurmalı pasta ve çorba ikramında bulundu.

        Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulunurken, bugün doğum günü olanlar için de zirvede pasta keserek çifte kutlama yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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