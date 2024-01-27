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        Doğu'da kar esareti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:35
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        Doğu'da kar esareti (2)
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        MAHSURKALAN SÜRÜCÜLERE KIZILAY'DAN YİYECEK- İÇECEK İKRAMI

        Kentte dün öğle saatlerinde başlayan akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sebebiyle yollarda ulaşım, güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşların yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yetişti. Akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan ekipler, Erzurum- Bayburt Kop Dağı, Erzurum- Çat-Bingöl kara yolu Çirişli mevki ve Erzurum-Erzincan kara yolunda mahsur kalanlara bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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