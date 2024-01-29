Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Ovası'nda atlı kayak

        DOĞU Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum Ovası beyaza büründü. Ovada bulunan at çiftlikleri de ziyaretçilerine at arkasında dörtnala kayak keyfi yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Ovası'nda atlı kayak
        ABONE OL
        ABONE OL

        DOĞU Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum Ovası beyaza büründü. Ovada bulunan at çiftlikleri de ziyaretçilerine at arkasında dörtnala kayak keyfi yaşattı.

        Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler ile doldu. Farklı bir adrenalin yaşamak isteyenler ise ovaya inip atlı kayak yaptı. Uçsuz bucaksız karla kaplı ovada at çiftliklerinde görevli seyisler tarafından dörtnala koşturulan atlara bağlanan iple kilometrelerce kayak yapanlar unutulmaz anlar yaşadı.

        Atlı kayak zevkini yaşayanlardan biri olan Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü akademisyenlerinden Onur Çamlı, "Geleneksel spor dallarından olan atlı okçuluk sporu ile ilgileniyorum. Aynı zamanda da modern sporlardan biri olan kayak sporunu yapıyorum. İstedim ki; coğrafyamızın bu muhteşem güzelliğinde geleneksel ve modern sporlarımızı birleştirelim. Bugün bu güzel kar yağışının ardından doludizgin dörtnala koşan atın arkasında kayak yapma heyecanını yaşadım. Muhteşem bir duygu. Açıkçası ben çok keyif aldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, normal kayak çok güzel, normal binicilik çok güzel ama ikisini birleştirince ortaya bambaşka bir tat çıkıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        CHP'de aday mesaisi
        CHP'de aday mesaisi
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        "Düzeni bozma hedefe yürü"

        Benzer Haberler

        Türkiye tarihinde ilke imza atan sürat patenci Bozdağ'a Erzurum'da coşkulu...
        Türkiye tarihinde ilke imza atan sürat patenci Bozdağ'a Erzurum'da coşkulu...
        Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurt yiyecek ararken görüntülendi
        Erzurum'da yerleşim yerine inen kurt yiyecek ararken görüntülendi
        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da 516 yerleşim yerine ulaşım sağl...
        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da 516 yerleşim yerine ulaşım sağl...
        Öğretmenden üniversite öğrencisine 15 gönüllü, depremzede çocukları güldürm...
        Öğretmenden üniversite öğrencisine 15 gönüllü, depremzede çocukları güldürm...
        İşitme engelli Ahmet Taha İnal, olimpiyatlarda madalya hedefliyor
        İşitme engelli Ahmet Taha İnal, olimpiyatlarda madalya hedefliyor