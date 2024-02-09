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        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu

        ERZURUM'daAK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhur İttifakı'nın 2018, 2019, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin bekası teması üzerine kurulduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:00
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        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu
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        ERZURUM'daAK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhur İttifakı'nın 2018, 2019, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin bekası teması üzerine kurulduğunu söyledi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti SKM açılışına ve bir dizi toplantılara katılmak üzere sabah saatlerinde Erzurum'a geldi. Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde AK Parti SKM açılışında konuşan Bakan Tekin, seçim koordinasyon merkezlerinin, seçimle ilgili yürütülecek çalışmaların karargahı olduğunu belirtti. Erzurum'da SKM'nin başka bir anlamı olduğunu kaydeden Tekin, "Erzurum´da gösterilen adayların, belediye başkan adaylarının Erzurum için, ilçeleri için oluşturacağı projelerin hazırlanacağı bir karargah anlamına gelir. Yani sizlerden istirhamımız şu; Erzurum´da, ilçelerde şu olsun, şu olmalı diyeceğimiz her ne varsa belediye başkan adaylarımız, büyükşehir belediye başkanımız sizlerin taleplerini bekliyor olacak. Söyleyeceğiniz Erzurum´da şöyle bir şey olursa, halkın şöyle bir ihtiyacı karşılanmış olur, diyeceğiniz her ne varsa buyurun gelin bu SKM´yi beraber işletelim. Benim gözümde SKM´nin böyle bir anlamı var. Hep beraber buraya hayat kazandıralım. Hep beraber burayı canlı hale getirebiliriz. İstiyorum ki daha sonra şöyle bir şey olmasın; 'keşke büyükşehir belediye başkanımız, adayımız, ilçe adaylarımız şunları da taahhüt etseydi' diyeceğimiz bir şey kalmasın. Gelin sizler burada fikirlerinizi söyleyin. Bizler de oturalım, değerlendirelim. Erzurum'a hep beraber nasıl daha fazla hizmet edeceksek hep beraber edelim. Benim için SKM´nin anlamı bu" diye konuştu.

        'BEN KIZDIM YOKUM' DEMEK DUYGUSAL BİR TEPKİDİR'

        Konuşmasında aday gösterilmedikleri için küsenlere de seslenen Tekin, şunları söyledi: 

        "Hepimiz belli kamusal görevlere, siyasi görevlere aday olmadan önce beylik laflar ederiz. Deriz ki, "Ben Erzurum´a hizmet etmek için aday adayı oldum. Ben Yakutiye Aziziye, Palandöken, Uzundere Tortum´a hizmet etmek için aday adayı oldum. Nihayetinde Erzurum kazansın istiyorum. Nihayetinde bir kişi aday olacak. O zaman aday adayı olan arkadaşlarımızın hepsi madem Erzurum kazansın, ilçemiz kazansın, ilimiz kazansın diyorsa gelin hep beraber ilimizin Erzurum´umuzun, ilçelerimizin kazanması için taşın altına hep beraber elimizi koyalım. Erzurum'u sevmek Erzurum´a hizmet etmek, böyle bir şeydir. Ben kızdım, yokum demek sizin açınızdan duygusal bir tepkidir. Ama varsa Erzurum´a katkı verecek bir hizmetiniz bu Erzurum´un kaybıdır. Siz Erzurum´a bu kaybı yaşatmayın lütfen. O yüzden aday adayı olarak başvuran bütün arkadaşlarımıza bu SKM´yi gerçek bir karargah haline dönüştürmelerini, ben aday olsaydım şunu taahhüt edeceğim dediği her ne proje varsa burada beraber planlayalım, biz de katkı verelim. Bunu arzu ediyorum."

        'CUMHUR İTTİFAKI'NA MÜTEŞEKKİRİM'

        Seçimlere Cumhur İttifakı'yla birlikte gireceklerini hatırlatan Bakan Tekin, "Biz seçimleri biliyorsunuz, Cumhur İttifakı'yla birlikte yürütüyoruz. Cumhur İttifakı, 2018, 2019, 2023 seçimlerinde Türkiye´nin bekası teması üzerine kuruldu. Türkiye bu anlamda Cumhur İttifakı'ndan dolayı, Cumhur İttifakı'nın bir arada olmasından dolayı ciddi kazanımlar elde etti. Ben Cumhur İttifakımızın ortağı siyasi partilerine bir kere daha müteşekkirim. Bu seçimde Erzurum´da hep beraber bütün Erzurumlarla beraber, aday adayı olup aday olamayan bütün Erzurum´da hemşerilerimizle beraber Cumhur İttifakı'na dahil olan bütün siyasi parti ve seçmenlerle beraber `Erzurum kazansın´ diye hep beraber çaba sarf edeceğiz" dedi. 

        AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile SKM'nin açılışını yapan Tekin, burada bir süre partililerle sohbet etti. Bakan Tekin, daha sonra Aziziye ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Galeri
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