Palandöken'e yağan karla kayak sezonu nisana uzadı

PALANDÖKEN Kayak Merkezi’nde bir haftadır yağan karla birlikte sezon nisana uzadı. Kayağa doymayanları Palandöken'e beklediklerin söyleyen kayak öğretmeni Taner Döşkaya, "Son yağışlarla pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bu da sezonu nisanın sonuna kadar uzattı. Batıda denize girilirken Palandöken'de kayak yapılacak. Bu da Türkiye'nin ayrı bir güzelliği" dedi.

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, ağaçların çiçek açmasına rağmen hala kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, Erzurum Havalimanı’na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıkta. Türkiye'nin yanı sıra İran, Almanya ve Fransa ve Hollanda'dan gelen tatilcilerin ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellerin doluluk oranı, özellikle hafta sonları yüzde 60'lara ulaşıyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40’a yakın pist bulunuyor. Palandöken’de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da olduğu merkezde, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenler ise yine acemi pistinde karın keyfini kızakla çıkarıyor. Erzurum Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği üyesi Taner Döşkaya, "Son yağan karla pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Pistlerin tamamı açık. Yakıcı güneş ve bol kar kayağı daha da güzelleştiriyor. Bugünlerde Türkiye'nin birçok kayak merkezi sezonu kapattı. Ama Palandöken'de sezon tüm güzelliği ile devam ediyor. Kayağa doymayanları Palandöken'e bekliyoruz. Gündüz gelme fırsatı bulamayanlar ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapabilir. Batıda denize girilirken Palandöken'de kayak yapılacak. Bu da Türkiye'nin ayrı bir güzelliği" diye konuştu.