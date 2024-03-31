Oylarını kullanıp Palandöken'e çıktılar

ERZURUM'da sabahın erken saatlerinde oylarını kullanan birçok kişi Palandöken Kayak Merkezi'ne giderek, kayak ve kızak keyfi yaşadı.

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, martın son gününde bile kayakseverlerle doldu. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren birçok kişi kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e çıkıp karın keyfini kayak ve kızakla kayarak çıkardı.

Kızını da yanına alarak Palandöken'e çıkan Ferhat Bozkurt, "Bahar gelmesine rağmen pistler harika. Sabah oyumu kullandım, havada çok güzel olunca kızımla bunu değerlendirelim dedik. Kayaktan sonra biraz dinlenip eve gittiğimizde seçim sonuçlarını bekleyeceğiz. İnşallah ülkemiz için hayırlısı ne ise olur" diye konuştu.