Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kot kumlama yapan işçilerde tespit ettiği silikoz hastalığını Avrupa'ya anlattı

        AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kot kumlama yapan işçilerde tespit ettiği silikoz hastalığını Avrupa'ya anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Akgün, 2000'li yılların başında kot kumlama sektöründe çalışan işçilerde tespit ettiği silikoz hastalığına ilişkin Avrupa Solunum Derneği'nin (ERS) canlı yayında sunum yaptı. Birçok işçinin ölümüne neden olan hastalığı, Türkiye'deki deneyimlerinden yola çıkarak Avrupa'ya anlatan Prof. Dr. Prof. Dr. Akgün, "Silika, dünyada, yer kabuğunda en fazla bulunan element. Çok farklı sektörlerde karşımıza çıkabiliyor. En sık görülen meslekler; madencilik, yol yapımı, tünel yapımı gibi işler" dedi.

        Türk Toraks Derneği üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Akgün, 2000'li yılların başında kot kumlama sektöründe çalışan işçilere yönelik çalışma yaptı. İlk incelemede, işçilerin yüzde 50'sinin silikoz hastalığına yakalandığını tespit etti. Prof. Dr. Akgün, 2011'de yaptığı ikinci çalışmasında bu kez kot kumlama sektöründe çalışan işçilerin yüzde 96'sının silikoz hastalığına yakalandığını belirledi. Bu hastalığa çare bulmak için yıllardır çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Akgün, son olarak Avrupa Solunum Derneği'nin düzenlediği canlı yayında silikoz hastalığını Avrupa'ya anlattı.

        'HALA SİLİKOZ PROBLEMİ YAŞAYAN İNSANLAR VAR'

        Canlı yayın sonrası DHA'ya konuşan Prof. Dr. Akgün, "Silikoz, önemli bir meslek hastalığı. 2000'li yıllarda Türkiye'de kot kumlamaya bağlı olarak yaygın bir şekilde görmüştük. Hala ülkemizde farklı sektörlerde görülebiliyor ama o dönem yaşadığımız problem çok ciddi boyuttaydı. Çok fazla sayıda genç işçi vardı ve bunların bir kısmı hastalığı belirlediğimiz dönemde hayatını kaybetmişti. O dönemde çalışmış ve hala silikoz problemi yaşayan insanlar var. Silika, dünyada, yer kabuğunda en fazla bulunan element. Çok farklı sektörlerde karşımıza çıkabiliyor. En sık görülen meslekler; madencilik, yol yapımı, tünel yapımı gibi işler. Bazen hiç ummadığınız bir alanda karşımıza gelebiliyor" dedi.

        'BİRÇOK ÜLKEDE BENZER SORUNLAR YAŞANIYOR'

        Prof. Dr. Akgün, "Örneğin tekstil firmalarında kot kumlama hiç aklımıza gelmeyecek bir alandı. Yaklaşık 20 yıl önce böyle bir durumla karşılaşmıştık. Şimdi dünyada da birçok ülkede, farklı alanlarda benzer sorunlar yaşanıyor. Avustralya, İsrail, İtalya, İspanya, Belçika hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde dekoratif taş imalatından dolayı silikoz problemi görülebiliyor. Dekoratif taş imalatında genellikle mutfak tezgahı, banyo malzemeleri yapılıyor. Bu dekoratif taş işçiliğinde ortaya çıkan silika maruziyetine bağlı silikoz olguları görülüyor. Avrupa Solunum Derneği, önemli bir sağlık sorunuyla ilgili bir canlı yayın yaptı. Dünyanın farklı bölgelerindeki sorunların tartışıldığı programa bizi de yaşadığımız tecrübeyi anlatmak için davet ettiler. Programda Avustralya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden meslektaşlarımız ülkelerinde görülen silikoz vakalarını aktardı" diye konuştu.

        'ŞU ANDA ORGAN NAKLİ DIŞINDA ÇOK ETKİLİ BİR TEDAVİSİ YOK'

        Prof. Dr. Akgün, "Bu hastalıkla ilk karşılaştığımız zaman, bunun bir şaşkınlığını yaşadık. Ama daha sonra işçiler için ne yapabileceğimizi düşündük. Mesela o dönem çalışan kot kumlama işçilerinin hiçbirinin sigortası yoktu. Türk Toraks Derneği ile başlattığımız bir girişim sonucu bunlar hem sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı kazandı hem de sigortalı hale geldiler. Dünyada da aynı şekilde böyle çok sayıda insan var. Örneğin Avusturalya'daki çalışanların çoğu Vietnam'dan giden göçmen işçiler. Bunların da birçoğunun sosyal güvencesi yok. Dolayısıyla bu sigortasız, güvencesiz, kaçak çalışmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Bir işçi silikoz hastalığına yakalandığı zaman, şu anda organ nakli dışında çok etkili bir tedavisi yok. Bilim insanları tedaviye yönelik yeni girişimlerde bulunuyor. Bizim de birtakım çalışmalarımız var. Günümüzde mevcut olan ilaçları tedavide kullanabilir miyiz diye araştırmalar yapıyoruz. Yeni ilaç geliştirme konusunda birtakım girişimlerimiz oluyor" dedi.

        Türkiye'de silika içeren maddelerle yapılan kot kumlamanın 2009'da yasaklandığını, Avustralya'da da birçok işçinin ölümüne neden olan dekoratif taş imalatına yasak getirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Akgün, ancak birçok ülkede bu alanda üretimin devam ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk

        Benzer Haberler

        Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı
        Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı
        Erzurum'da ramazandaki gıda denetimlerinde işletmelere 1 milyon 62 bin lira...
        Erzurum'da ramazandaki gıda denetimlerinde işletmelere 1 milyon 62 bin lira...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Erzurum polisi bayramda "kara haber" gelmesin diye trafik denetimlerini sık...
        Erzurum polisi bayramda "kara haber" gelmesin diye trafik denetimlerini sık...
        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, belediye çalışanlarını evlerinde ziyaret ed...
        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, belediye çalışanlarını evlerinde ziyaret ed...
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini sürdürdü
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini sürdürdü