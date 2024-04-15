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        Görme engelli bastonuyla caddede sosyal deney yaptı; sürücüler üzdü, halkın duyarlılığı sevindirdi

        ERZURUMLU oyuncu Arif Arifoğulları, görme engellilerin trafikte yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bastonla kent merkezinin en yoğun olan Terminal Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:55
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        Görme engelli bastonuyla caddede sosyal deney yaptı; sürücüler üzdü, halkın duyarlılığı sevindirdi
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        ERZURUMLU oyuncu Arif Arifoğulları, görme engellilerin trafikte yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bastonla kent merkezinin en yoğun olan Terminal Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Oyuncuya, bölge halkı yardımcı olurken, sürücülerin yol vermemesi ise dikkat çekti. Arifoğulları'nın sosyal medyada hesabından paylaştığı görüntüye de çok sayıda yorum yapıldı.

        Sinema ve tiyatro oyuncusu Arif Arifoğulları, görme engellilerin trafikte yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Erzurum'daki Terminal Caddesi'nde sosyal deney yaptı. Görme engellilerin kullandığı baston ve gözüne taktığı gözlükle yolun karşısında bekleyen Arifoğulları'na ilk olarak yaya geçidinde duran trafik polisi yardımcı oldu. Kendisini, caddenin karşısına geçiren polise teşekkür eden Arifoğulları, deney yaptığını açıkladı. Trafiğin yoğun olduğu caddede yaklaşık 5 saat süren deneyde Arifoğulları'nı görenler de karşıya geçmesine yardımcı olurken, sürücülerin yol vermemesi dikkat çekti.

        Arifoğulları, görüntüleri, "Sosyal deney çalışmamızda insanların duyarlılığı duygulandırdı. Fakat araç sürücülerinin bırakın yayalara yol vermeyi, engelli bir vatandaşa tahammüllerinin olmaması bizleri derinden üzdü. Unutmayalım ki, hepimiz bir engelli adayıyız" yazısıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Oyuncunun paylaştığı görüntüye çok sayıda yorum yapıldı. Görme engelli şarkıcı Bilal Göregen de paylaşımın altına "Canın yerem gardaş" notunu düştü. Sosyal deneyiyle ilgili konuşan oyuncu Arif Arifoğulları, "Engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları dile getirmek adına Erzurum Terminal Caddesi'nde bir sosyal deney çalışması yaptık. Yaklaşık 5 saat süren deneyde vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri sevindirdi. Ancak araç sürücülerinin tavırları, bırakın engellileri, yayalara bile tahammül göstermemeleri üzücü oldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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