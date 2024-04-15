Görme engelli bastonuyla caddede sosyal deney yaptı; sürücüler üzdü, halkın duyarlılığı sevindirdi

ERZURUMLU oyuncu Arif Arifoğulları, görme engellilerin trafikte yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bastonla kent merkezinin en yoğun olan Terminal Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Oyuncuya, bölge halkı yardımcı olurken, sürücülerin yol vermemesi ise dikkat çekti. Arifoğulları'nın sosyal medyada hesabından paylaştığı görüntüye de çok sayıda yorum yapıldı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Arif Arifoğulları, görme engellilerin trafikte yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Erzurum'daki Terminal Caddesi'nde sosyal deney yaptı. Görme engellilerin kullandığı baston ve gözüne taktığı gözlükle yolun karşısında bekleyen Arifoğulları'na ilk olarak yaya geçidinde duran trafik polisi yardımcı oldu. Kendisini, caddenin karşısına geçiren polise teşekkür eden Arifoğulları, deney yaptığını açıkladı. Trafiğin yoğun olduğu caddede yaklaşık 5 saat süren deneyde Arifoğulları'nı görenler de karşıya geçmesine yardımcı olurken, sürücülerin yol vermemesi dikkat çekti.