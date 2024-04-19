Kerkenez ve İbibik kuşlarına jandarma şefkati

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Horasan'da bitkin halde bulunan kerkenez ve ibibik kuşları bakımları yapıldıktan sonra Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Horasan ilçesinde doğal hayatı koruma amacıyla devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Alagöz Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kerkenez kuşu buldu. Jandarma timi, doğangiller familyasına ait kerkenezi korumaya aldı.

Yüzören Mahallesi'ndeki devriye sırasında bulunan yaralı ve bitkin haldeki ibibik kuşu da jandarma tarafından muhafaza altına alındı. Tedavileri yapılan 2 kuş, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.