Erbakan: İktidarla muhalefet arasındaki görüşmeler her zaman faydalı

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak olan görüşmeye ilişkin, "İktidarla muhalefet veya diğer siyasi partiler arasındaki görüşmelerin ve diyaloğun her zaman faydalı olacağını söylüyoruz. Bu müzakere yolunun, karşılıklı fikir alışverişinin diyalog yolunun her zaman açık tutulması faydalı olur. Bu bakımdan inşallah bu görüşmenin de hayırlara vesile olmazını diliyoruz" dedi.

Fatih Erbakan dün Ağrı'nın ardından bugün de Erzurum'da gezilerini sürdürdü, yerel seçimleri kazanan partisinin belediye başkanlarını ziyaret etti. Köprüköy ilçesine giden Erbakan, partisinden belediye başkanı seçilen Nevzat Karasu'yu ziyaret edip tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Karasu’nun makamında basın açıklaması yapan Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinden çok açık ve net galip olarak çıktıklarını söyledi. 14 Mayıs'ta alınan yüzde 2,9 oy oranını yüzde 6,98'e taşıyarak yüzde 100'ün üzerinde arttırdıklarını ifade eden Erbakan, "63 belediyeyi kendi dileğimizin hakkıyla milletimizin teveccühüyle kazandık ve 3 milyon oya ulaştık. Türkiye'nin üçüncü siyasi partisi olarak Türk siyasetinin parlayan yıldızı ve çok önemli bir aktörü haline geldik" diye konuştu.