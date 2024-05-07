"Netanyahu için hesap verme zamanı yakın"

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Gelecek Henüz Avuçlarınızda: Gençler Geleceğimiz’ etkinliğine konuşmacı olarak katılan yapımcı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, “Gazze'deki acıların arkasındaki isim net Netanyahudur. Adaletin önünde hesap verme zamanı yakın” dedi.

Yaklaşık 7 aydır Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail’e dünyadan ve Türkiye’den tepkiler devam ediyor. Erzurum Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Gelecek Henüz Avuçlarınızda: Gençler Geleceğimiz’ etkinliğine konuşmacı olarak katılan yapımcı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız’ın gündeminde de Gazze ve Amerika’daki üniversitelerde yapılan protestolar vardı.

“AMERİKA’DAKİ BARIŞÇIL PROTESTOLARA, ŞİDDETLE VERİLEN YANITI KINIYORUZ” Gazze'deki vahşeti ve dünyadaki çeşitli üniversitelerden öğrencilerin protestolarına gösterilen şiddeti kınayan Yıldız şöyle devam etti: "Bu vahşeti barışçıl yöntemlerle protesto eden üniversite öğrencilerine şiddet uygulanıyor. Columbia'dan Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a kadar birçok üniversitedeki protestocular, üniversitelerinden Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Ancak, bu taleplere karşı gösterilen orantısız tepkilerde öğrenciler gözaltına alınıyor ve üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Bu barışçıl tepkiye karşı gösterilen şiddetli yanıt, temel insan hakları ve akademik özgürlüklere vurulmuş bir darbedir. Bu durumu derin bir üzüntüyle kınıyoruz."

GAZZE GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ Yıldız konuşmasında Gazze’de yaşananlara duyarsız kalanları da eleştirdi. Netanyahu'nun izlediği politikaya ve Gazze’de yaşananlara duyarsız kalanların insanlık tarihindeki zulmün bir parçası olduklarını ve hesap vereceklerini belirten Yıldız, "Gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenler, tarihin mahkemesinde yargılanacaklar. Barış için sesimizi yükseltiyoruz, şiddeti kınıyoruz. Gazze'de yaşanan acılar için artık hesap verme zamanı geldi de geçiyor” dedi.

SOYKIRIMI AYAKLANAN GENÇLER DURDURACAK Gazze’de saldırıların devam etmesinde ABD’nin etkin rolü olduğunu söyleyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya genelinde yaşanan katliamlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen aktörlerden biri olduğu iddia ediliyor. Joe Biden yönetiminin soykırıma koşulsuz destek verdiği ve suskun kalanların da bu vahşete ortak olduğu belirtiliyor. Ancak Amerika'daki üniversiteler ve dünya genelindeki akademisyenler, soykırıma karşı seslerini yükseltiyor ve bunun sona erdirilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak demokrasi dersi vermeye çalışan Amerika ve işbirlikçileri, akademisyenlere ve öğrencilere şiddet uyguluyorlar. Biden yönetimi ve Netanyahu yönetimi, soykırımdan sorumlu tutulan işbirlikçilerin yargılanmasını bekliyoruz. Üniversitelerin soykırıma karşı ayaklandığını ve gençlerin bunu durduracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir mücadele veriyor ve biz her zaman yanındayız. Türkiye, Filistin'in ve Gazze'nin yanında yer alacak ve soykırımı yapanların yanında asla yer almayacak."