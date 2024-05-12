Erzurum'da hortum; seralar zarar gördü, çatılar uçtu

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde çıkan hortumda seralar zarar gördü, binaların çatıları uçtu, elektrik direkleri yıkıldı.

Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, mahallede yaşayanlara ait seralarda zarar yol açtı. Hortum nedeniyle mahalledeki birçok evin çatısı uçtu. Seraların naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direkler de yerinden söküldü. Elektrik direkleri devrildi. Hortum kısa süre sonra kaybolurken, yaşananlar, köylülerin cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde evlerin çatılarının havada uçtuğu yer aldı. Çatıların düşmesiyle birçok araçta da hasar oluştuğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri çalışma başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilen hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 ev, 1 okul, 3 sera ve 3 araç ile arıcılık yapanların kovanlarında hasar meydana geldi. Hasar tespiti için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilgilendirildiği belirtildi.