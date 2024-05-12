Erzurum'da hortum; seralar zarar gördü, çatılar uçtu (2)

HORTUMPASİNLER İLÇESİNDE DE HASARA YOL AÇTI

Erzurum’da etkili olan hortum Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nin yanı sıra Pasinler ilçesine bağlı Gölciğez ve Kevenlik Mahallelerinde de hasara yol açtı. Hortum sonrası hasar tespit için görevlendirilen Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Söğütlü’deki incelemesini tamamladı. Söğütlü Mahallesinde 7 ev, 1 okul, 3 sera, 3 araç ve aracılık yapanların kovanlarında hasar tespit edildi.

Pasinler ilçesine bağlı Gölciğez ile Kevenlik Mahallelerinde meydana gelen hortumda can kaybı olmazken ev ve ahırlarda hasar oluştu. Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri iki mahallede hasar tespitine başladı.