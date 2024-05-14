Palandöken yeniden beyaza büründü; kar topu oynadılar

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, dün gece ve sabaha karşı yağan karla yeniden beyaza büründü. Palandöken'e çıkanlar, kar topu oynadı.

Kentte son bir haftadır etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kış sezonu boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'e çıkanlar, kar topu oynadı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Gezmeye gelen Tamer Mutlu, "Kar berekettir. Erzurum'a ve Palandöken'e de çok yakışıyor. Biz de gezmek için çıktığımız dağda arkadaşla kar topu oynadık. Palandöken'in zirvesinden baktığımızda ova yeşil iken dağlar beyaz. Tablo gibi görüntü" diye konuştu.