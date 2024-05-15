Ağır koku gelen evden 20 ton çöp çıktı

ERZURUM'da, kötü ve ağır kokudan rahatsız olan binadakilerin şikayeti üzerine belediye temizlik ekipleri, Şerafettin T.'nin evinden, 2 kamyon çöp çıkardı. Toplanan çöplerin yaklaşık 20 ton olduğu belirtildi.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Şerafettin T. ile görüştü. Alzheimer hastası ve 7 evi olduğu öğrenilen Şerafettin T.'nin yakınlarını çağıran ekipler, evdeki eşyaların taşınması için 5 gün süre tanıdı.