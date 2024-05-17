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        Annesini öldürüp, babasını yaralayan sanığa iyi hal indirimi

        ERZURUM'da annesi Serpil Köşebent'i (57) bıçakla öldürüp babası Nevzat Köşebent'i de (62) ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent (25) tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:00
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        Annesini öldürüp, babasını yaralayan sanığa iyi hal indirimi
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        ERZURUM'da annesi Serpil Köşebent'i (57) bıçakla öldürüp babası Nevzat Köşebent'i de (62) ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent (25) tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 13 Nisan 2023 günü saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci kattaki dairede meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'i 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Köşebent, gelen sesler üzerine odaya giren babası Nevzat Köşebent'i de yaraladı. Babası ile yaşanan arbedede Ahmet Yavuz Köşebent de elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, yaralı halde karşı dairedeki komşusuna sığındı. Komşuları tarafından elindeki bıçak alınan Ahmet Yavuz Köşebent, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Ahmet Yavuz Köşebent hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. İddianamede, Köşebent için annesine yönelik eylemi nedeniyle 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını belirten Ahmet Yavuz Köşebent için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporda 'Öldürme ve ilgili suça teşebbüs' fiili yönünden cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. 24 Nisan'da yapılan duruşmada Köşebent, "Benim akli melekelerim yerinde değil" diyerek verilen rapora itiraz etti. Köşebent, karar duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığını ve yaptıklarını istem dışı gerçekleştirdiğini söyledi.

        Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Ahmet Yavuz Köşebent'i, annesine yönelik 'Üstsoya karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum etti. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanığın baba Nevzat Köşebent'e yönelik eylemi nedeniyle de 'Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası yine iyi hal indirimi ile 15 yıla düşürüldü. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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