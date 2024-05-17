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        Bakan Yardımcısı Turan: Kim sokağımızı yakıyor, mahallemizi ateşe veriyorsa yargı önünde hesap vermeye devam edecek

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kimsenin ülkenin huzuru ve büyümesini bozma ile engelleme hakkı bulanmadığını belirterek "Kim bizim sokağımızı yakıyorsa, kim mahallemizi ateşe veriyorsa dün olduğu gibi yargı önünde hesap vermeye devam edecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:50
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        Bakan Yardımcısı Turan: Kim sokağımızı yakıyor, mahallemizi ateşe veriyorsa yargı önünde hesap vermeye devam edecek
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kimsenin ülkenin huzuru ve büyümesini bozma ile engelleme hakkı bulanmadığını belirterek "Kim bizim sokağımızı yakıyorsa, kim mahallemizi ateşe veriyorsa dün olduğu gibi yargı önünde hesap vermeye devam edecek" dedi.

        Erzurum'un Aziziye ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir kağıt fabrikasının temel atma törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, üretimin önemli bir güç olduğunu söyledi. Dünyanın en zengin ülkelerinin yüksek teknoloji üretenler olduğunu belirten Turan, "Dünyanın en zengin ülkelerine baktığımızda petrolü çok olan ülkeler diye düşünülür. İlk 10 ülkeye baktığımızda bir tek petrol kuyuları olan ülke yok. İlk 30'a baktığımızda bir iki tanesi var. Yani hazır madenle, hazır petrolle zengin olma, uzun boylu yürüme imkanı dünyada yok. En güçlü ülkeler yüksek teknoloji üretenler, üretimini artıranlar. Türkiye'miz ne zaman üretimini artırmış, ne zaman tarımın yanında sanayi de güçlensin, tarımda kendine yeten bir ülke olmanın yanında sanayi de kendi yeten bir ülke olsun iddiasını ortaya koymuş, o dönemlerde güçlenmiş. Ancak her güçlenme döneminde de maalesef terör gibi, darbe gibi insanlık dışı girişimlerle bu büyüme hep inkıtaya uğramış. Küresel sorunlara rağmen kuzeyimizde savaş, güneyimizde büyük sorunlar olmasına rağmen Türkiye'miz bu sorunlardan etkilenmekle beraber yoluna kararlılıkla devam ediyor. İhracatımız her ay, her yıl artmaya devam ediyor. Yerli otomotivden Türkiye'nin savunma sanayindeki farklı ürünlere kadar birçok alanda farklı ürünlerimiz artmaya devam ediyor. Artık bu ülkenin Kato Dağı’nda savaş değil, petrol var. Artık doğunun, güneydoğunun yaylalarında festivaller var. Düğünler, etkinlikler var. Artık Erzurum'un tam göbeğinde böyle örnek tesisler, sanayi atılımları var" diye konuştu.

        'YATIRIMLARA BÖLGENİN İHTİYACI VAR'

        Yatırımın ilk şartının güvenlik olduğunu söyleyen Turan, "Güvenlik olmazsa yatırım olmaz. Güvenlik olmayan yerde ticari faaliyet, huzur olmaz. O yüzden bakanlığımız tüm ekibiyle beraber 600 bin personelle beraber gece gündüz başta güvenlik olmak üzere birçok alanda yoğun mesai sarf ediyor. Bakanımız başta tüm ekibiyle beraber terörle olan mücadelemiz, uyuşturucuyla olan mücadelemiz, siber suçlar, mafya ile olan mücadelemiz her alanda önemli, yeni sürdürülebilir adımlar atmaya çalışıyor. Ana haber bültenlerinin gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz terör sorunu başta tüm toplumun dertleriyle sorunlarıyla mücadele etmek olacak. Kim bizim sokağımızı yakıyorsa, kim mahallemizi ateşe veriyorsa dün olduğu gibi yargı önünde hesap vermeye devam edecek. Hiç kimsenin bu ülkenin huzurunu, büyümesini bozma engelleme imkanı olmayacak" ifadelerini kullandı.

        Doğu ve güneydoğunun kalkınmaya, yatırıma, istihdama ihtiyacı olduğunu belirten Turan, "Ülkemizin kağıt fabrikasına da, ağaç üretmeye de ihtiyacı var. Ülkemizin sanayi tesisine de tarımı büyütmeye de ihtiyacı var. Atölyemiz de fabrikamızda olacak. Tarlamız da ormanımız da hepsi olacak. Uluslararası markası kuvvetlenen büyüyen yatırımlar olacak. Bu yatırımlara en çok da bu bölgenin ihtiyacı var. İstanbul'un benzer şehirlerin bir tek ilave fabrikaya ihtiyacı da yok, imkanı da yok. Ama buraların güvenliği sağlanan doğu ve güneydoğunun kalkınmaya, yatırıma, istihdama ihtiyacı var" dedi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan konuşması sonrası Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve davetlilerle 4 yılda 3 milyar TL'lik yatırımla 500'den fazla istihdamın yapılacağı kağıt fabrikasının temelini attı. Turan, tören sonunda fabrikanın yapılacağı alanda incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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