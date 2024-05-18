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        Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler

        OLGUNLAŞMA Enstitüsü tarafından 'Erzurum'da Selçuklu Motifleri' projesi kapsamında Selçuklular dönemi eseri olan Çifte Minareli Medrese'nin taş süsleme motifleri kıyafetlere işlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:40
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        Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler
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        OLGUNLAŞMA Enstitüsü tarafından 'Erzurum'da Selçuklu Motifleri' projesi kapsamında Selçuklular dönemi eseri olan Çifte Minareli Medrese'nin taş süsleme motifleri kıyafetlere işlendi.

        Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak için usta yetiştiren, geçmiş kültürün başta yiyecek-içecek olmak üzere birçok değerini gelecek nesillere aktarmak için faaliyet gösteren Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, kentte bir dönem hüküm sürmüş Selçuklu dönemine ait motiflerle ilgili çalışma yaptı. 'Erzurum'da Selçuklu Motifleri' projesi kapsamında Selçuklu dönemi eseri olan Çifte Minareli Medrese'nin taş süsleme motifleri kıyafetlere işlendi. Çifte Minareli Medrese'nin mimarisinin incelenmesi, kullanılan motif ve simgelerin günümüz sanatına uygulanmasını amaçlayan proje kapsamında tasarlanan kıyafetler Erzurum Müzesi'ndeki defileyle tanıtıldı. Kaftan ve şalvarlı mankenlerin, taş motiflerle tasarlanan kıyafetleri beğeni topladı.

        Kıyafetler, tulum ve cepken olmak üzere iki parçadan oluşturuldu. Saten kumaşa gölgeli dikiş tekniği uygulandığı kıyafetlerin tulumu şalvar formunda hazırlandı. Tulumun üzerine saten kumaş üzerine makine nakışı işlenirken, başlık metal aparatlarla süslendi. Çifte Minareli Medrese'nin girişinin sağ tarafındaki bulunan revak sütunun üzerindeki geometrik desen rumi, palmet ve lotus çiçeği motifleri kıyafetlere işlendi. Motifler, yüksek kabartma tekniği ile kıyafetlere uygulandı.

        Kadın ve erkek mankenler tarafından tanıtılan kıyafetlere işlenen motiflerle ilgili bilgi veren Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, amaçlarının motifleri günümüze kazandırmak olduğunu söyledi. Taşbaşı, "Olgunlaşma Enstitüsü olarak Selçuklu motifleri isimli proje çalıştık. Çifte Minareli Medrese’deki taş süslemeleri hem kıyafetlerin hem de takıların üzerine uyguladık. Medresede çok anlamlı, çok kıymetli desenler var. Biz bu desenleri o dönemin kıyafetleri üzerinde orijinal olarak ya da stilize ederek günümüze uyarlamaya çalıştık. Farklı teknikler kullanarak bir koleksiyon çıkardık" dedi.

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