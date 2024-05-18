Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi

PENÇE-Kaplan Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın (26) cenazesi, Erzurum'a getirildi.

Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan Çiçek-Cemal Kabala çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenin törenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi. Şehit Kabala için burada karşılama töreni düzenlendi. Törene, Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin babası Cemal Kabala, kardeşleri ve yakınları katıldı.