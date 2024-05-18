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        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi

        PENÇE-Kaplan Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın (26) cenazesi, Erzurum'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:10
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        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi
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        PENÇE-Kaplan Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın (26) cenazesi, Erzurum'a getirildi.

        Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan Çiçek-Cemal Kabala çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenin törenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi. Şehit Kabala için burada karşılama töreni düzenlendi. Törene, Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin babası Cemal Kabala, kardeşleri ve yakınları katıldı.

        Erzurum Askeri Havalimanı'ndaki törende saygı duruşunun ardından şehit askerin öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit Kabala’nın yakınları duygusal anlar yaşadı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın tabutu, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'ne götürüldü. Şehit askerin eşyaları da kargo uçağıyla getirilerek ailesine teslim edildi.

        Törene katılan protokol, şehit babası Cemal Kabala'ya taziye dileklerini iletti.

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