Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Karayoluyla Erzurum’a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi’ne götürülen şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın cenazesi, son kez baba evine getirildi. Dua edilerek helallik alınan şehit için Türk bayrakları asılan köy meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sonrası tören mangasınca bir süre omuzlardan taşınan şehit cenazesi, araçla mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.