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        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKarayoluyla Erzurum'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'ne götürülen şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi, son kez baba evine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:00
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        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Karayoluyla Erzurum’a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi’ne götürülen şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın cenazesi, son kez baba evine getirildi. Dua edilerek helallik alınan şehit için Türk bayrakları asılan köy meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sonrası tören mangasınca bir süre omuzlardan taşınan şehit cenazesi, araçla mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

        Bellitaş Mahallesindeki cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis, vatandaşlar ve şehit askerin yakınları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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