Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar

        ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 105'inci yıl dönümünde Palandöken´in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Gençlik Tırmanışı' yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 105'inci yıl dönümünde Palandöken´in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Gençlik Tırmanışı' yapıldı. Zirvede öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Karla kaplı aynı zirveye tur kayağı ile çıkan bir grup, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

        Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, saat 09.00 sıralarında Palandöken'de 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca, tırmanış öncesi katılımcılara bilgi verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın karla kaplı zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. Atatürk Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eşlik ettiği 105 kişilik ekip, Karaca önderliğinde tırmanışa geçti.

        Güneşli havada başlayan dağda otlayan inek sürüsünün arasından geçip, zaman zaman kar ve dolu yağışı altında karlı zeminde, tek sıra halinde yürüyen grup, Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, 10 dakika mola verdi. Dağcılar burada, 'selfie' yaparak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'üncü yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine çıkan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti. Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Elif Rana Çörek, "Böylesine anlamlı bir günde burada olmak güzel bir duygu. Zirve karlı olduğu için zorlu bir tırmanış bizi bekliyor. Hem Atatürk'ü anma adına hem de spor adına çok güzel bir aktivite olacak" diye konuştu.

        KAYAKÇILAR DA ORADAYDI

        Öte yandan çeşitli mesleklerden 10 kişilik grup, kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Palandöken'in karla kaplı 2 bin 600 rakımına kadar özel araçları ile geldi. Burada tur kayaklarını ayaklarına geçiren grup üyeleri, yaklaşık 3 saatlik bir kayaklı yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Kısa bir mola veren kayakçılar, Palandöken'i Kuzey pistinde yer yer 2 metre karın bulunduğu karlı yamaçtan kayarak araçlarının yanına kadar indi.

        Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte kaymanın keyfini çıkaranlardan Yıldırım Beyazıt Öztürk, "19 Mayıs etkinlikleri kapsamında burada babalar kayak yarışı yapacaktık. Ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Biz de buraya kadar gelmişken ayaklarımıza tur kayaklarını geçirip karda yürüyerek zirveye ulaştık. Muhteşem bir kar var. Kayak yaparak araçlarımızı park ettiğimiz yıla kadar geldik. Babalar yarışı yapılsaydı zirveye mekanik tesislerle çıkacaktık. Bizler hem 19 Mayıs'ı kutladık hem de kayak yapmanın keyfini çıkardık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Erzurum Müzesi 10 ayda 90 bin ziyaretçi sayısına ulaştı
        Erzurum Müzesi 10 ayda 90 bin ziyaretçi sayısına ulaştı
        Erzurum'da huzur operasyonu
        Erzurum'da huzur operasyonu
        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi (2)
        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi (2)
        Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğu...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğu...
        Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için 27 haftadır "sessiz yürüyüş" yapı...
        Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için 27 haftadır "sessiz yürüyüş" yapı...
        6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor