Sanat ikonları, yağlı boya tabloda bar tuttu

ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri Gayenur Varhan ve Fadime Karadeniz, sanat ikonlarını Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bar tutarken yağlı boya tabloya aktardı. Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi'nin davul çaldığı, Edvard Munch'ın eseri Çığlık'ın zurna çaldığı tabloda Frida Kahlo, Salvador Dali, Leonardo Da Vinci'nin ünlü portresindeki Mona Lisa bar tuttu.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, farklı bir yılsonu sergisine imza attı. Yıl boyunca yaptıkları yağlı boya, guaj, akrilik ve kara kalem çalışmalarından oluşan 80 eseri Çifte Minareli Medrese’de sergileyen öğrenciler, sanat ikonlarını farklı bir şekilde tasarladı. Resim öğretmeni Yakup Dursun'un yaptığı tasarımdan yola çıkan 12'nci sınıf öğrencileri Gayenur Varhan ve Fadime Karadeniz, sanat ikonlarını Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bar tutarken yağlı boya tabloya aktardı. Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi'nin davul çaldığı, Edvard Munch'ın eseri Çığlık'ın zurna üflediği tabloda Frida Kahlo, Salvador Dali, Leonardo Da Vinci'nin ünlü portresindeki Mona Lisa bar tuttu. Ayrıca İnci Küpeli Kız'ı Diyarbakır Ongözlü Köprü’de, Mona Lisa’yı Kapadokya’da Van Gogh’u Galata Kulesi’nde, Edvard Munch'ın Çığlık adlı tablosu Adıyaman Nemrut'ta tasarlanmış haliyle sergide yer aldı. Resim bölümü öğrencileri ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ü Nenehatın ve Kara Fatma ile Çifte Minareli Medrese önünde, Kaplumbağa terbiyecisini de Erzurum Saat Kulesi önünde resmetti.