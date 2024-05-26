Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        'Liseli ressamlar', tablolarını lösemili çocuklar için yaptı

        ERZURUM'daRaci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, yaptıkları yağlı boya tablolar ile lösemili çocukların hastalıkla mücadelesine dikkati çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Liseli ressamlar', tablolarını lösemili çocuklar için yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'daRaci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, yaptıkları yağlı boya tablolar ile lösemili çocukların hastalıkla mücadelesine dikkati çekti. Çifte Minareli Medrese'de sergilenmeye başlayan yağlı boya tablolar ayrıca Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlandı.

        Yakutiye ilçesindeki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan Resim Öğretmeni Dilek Teber öncülüğündeki 12'nci sınıf öğrencileri, lösemili çocuklara yönelik farkındalık çalışması yaptı. 'Lösemili Çocuklara Işık Olalım' sloganı ile yola çıkan öğrenciler, lösemili çocukların hastalıkla mücadelesini yağlı boya tablolar ile anlattı. 4 ay süren ve 10 öğrencinin yaptığı tablolar, Çifte Minareli Medrese'de sergilenmeye başladı. LÖSEV yöneticilerinin de katıldığı sergide, LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Selin Çakıcı, liseli ressamlara anlamlı çalışmaları için teşekkür etti.

        'LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLMAK İSTEDİK'

        LÖSEV'in 25 yıldır lösemi ile mücadele ettiğini belirten Çakıcı, "Çok sayıda okul, bizim destekçimiz. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de harika bir sergiyle bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Resim Öğretmeni Dilek Teber, "Bazı dünyalar karanlıktır. Farkında olmasak da onları hayata bağlayacak bir umut ışığı ararlar. Bizler de bu anlamda göz ardı edilen lösemili çocuklara fırçalarımız döndüğünce, bir umut ışığı olarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. İrtibata geçtiğimiz LÖSEV de bize destek olunca böyle bir sergi ortaya çıktı. Resimlerle lösemili çocuklarımıza destek olmak istedik. İnşallah hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

        SERGİDE 90 ESER BULUNUYOR

        Yağlı boya tablo yapan öğrencilerden Seher Serra Altıkat, "Eserimde; üstte hastalıktan saçı dökülen bir çocuğu, yansımasında ise hastalıktan kurtulan bir çocuğu resmettim. Amacımız, onlara bir ışık olabilmek" dedi. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun da 10 öğrencinin tablolarının LÖSEV'e bağışlandığını, Resim Bölümü tarafından yapılan, yağlı boya, guaj, akrilik ve kara kalem çalışmalarından oluşan 80 eserin gelirinin ise yine LÖSEV'e bağışlanacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 28 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıy...
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 28 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıy...
        Erzurum'da akademisyenler akciğer, çevre ve hava kirliliğini konuştu
        Erzurum'da akademisyenler akciğer, çevre ve hava kirliliğini konuştu
        Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu
        Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu
        Eşini uyurken öldüren şüpheli, tutuklandı
        Eşini uyurken öldüren şüpheli, tutuklandı
        Erzurum'da bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçları devlet ve vakıf desteğiyle...
        Erzurum'da bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçları devlet ve vakıf desteğiyle...
        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonu kurslarıyla çocuklara spor aşılıy...
        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonu kurslarıyla çocuklara spor aşılıy...