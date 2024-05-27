Erzurum'daki Rus sevgili cinayeti sanığına delil yetersizliğinden beraat

ERZURUM'da, Rusya vatandaşı sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (33) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (29), hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. İkili arkadaş olup, sık sık görüşmeye başladı. İddiaya göre, geçen yıl 20 Eylül'de saat 23.00 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Mohammad Nizar Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Kadının cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mohammad Nizar Arnabeh ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına karşı kasten öldürme' iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, suçlamaları kabul etmedi. Anastasia Emelianova ile internette bir arkadaş bulma uygulamasıyla tanıştıklarını söyleyen Arnabeh, olayla ilgili şu ifadeyi verdi: "Olay gecesi, saat 01.15'te işten çıktım 01.35 gibi eve geldim. Bunlar güvenlik kamerası görüntülerinde de mevcut. Mutfaktaki ocakta tencere içinde yanmış çorba vardı ve ocağın altı da yanıyordu. Anastasia'yı oturma odasında yüz üstü yatmış vaziyette gördüm. Yüzü soluk, göz altlarında karartılar olduğunu tespit ettim. Nabzını kontrol ettim. Ölmüş olabileceğini düşündüm. Kalp masajı yaptım. Sonra yardım çağırdım polisler gelip beni gözaltına aldı."

KARAR DURUŞMASI Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, karar duruşmasında bir kez daha hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Arnabeh, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Ben böyle bir olaya karışmadım. Böyle bir suç işlemedim" dedi. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, Arnabeh'in delil yetersizliğinden beraati ve tahliyesine karar verdi. Arnabeh'in duruşmasını takip eden yakınları kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Mahkeme heyeti, bu arada bir önceki duruşmada mahkeme salonunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştıkları belirlenen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

GEREKÇESİNE KATILMIYORUZ Mohammad Nizar Arnabeh'in avukatları Yılmaz Çelik ve Osman Öztaş, mahkemenin adil bir karar verdiğini söyledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Yılmaz Çelik, "Bir senedir süren bir davaydı. Bu davada başta yalan yanlış haberler çok kez yapıldı ve yayıldı. Müvekkilin suçsuz olduğuna en baştan beri inandık. Bu şekilde dosyaya dahil olduk. Mahkeme geç de olsa adil bir karar verdi ama gerekçesine biz katılmıyoruz. Suçun sabit olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple istinaf etmeyi düşünüyoruz. Çünkü delil yetersizliğinden beraat aldı. Bizim kanaatimiz suçun sabit olmadığı. Adalet geç de tecelli etti, gecikmiş adalet, adalet değildir" diye konuştu.